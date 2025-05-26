Elektrik motorunda Türkiye'nin eli güçleniyor! Yeni yatırımlar sınırları aşıyor

Türkiye'nin elektrik motoru üreticileri yaptıkları yeni yatırımlarla hem teknolojik yetkinliklerini artırıyor hem de uluslararası pazarlardaki varlıklarını güçlendiriyor.

Türk motor üreticileri pazara liderlik ediyor

Elektrik motoru üretiminde hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli bir konuma sahip olan Türkiye, bu alandaki öncü şirketleriyle dünya ve Avrupa pazarlarında gelişmekte olan bir oyuncu olarak ilerlemesini sürdürüyor. Türk motor üreticileri, çeşitli alanlarda pazara liderlik ediyor.

40'tan fazla ülkeye ihracat

1965’ten bu yana elektrik motorları sektöründe faaliyet gösteren, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan WAT Motor, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, yüksek verimlilik ve katma değer yaratan yeni nesil ürünlerle büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Elektronik kontrollü (EC, Electronically Commutated) motor teknolojisini devreye alarak sektörde standartları değiştiren WAT, enerji verimliliğini IE5+ seviyesine yükselterek öncü rolünü pekiştirdi.

"Daha düşük işletme maliyetleri sağlıyoruz"

WAT Motor Genel Müdürü Alp Karahasanoğlu, yaptığı açıklamada, stratejik hedeflerini ve dönüşüm yol haritasını paylaştı.

WAT Motor olarak, güçlü mühendislik altyapısı ve yenilikçi yaklaşımla IE3 standart asenkron motor ve sürücü kombinasyonlarından çok daha ileri seviyede performans sunan EC motor teknolojisini hayata geçirdiklerini anlatan Karahasanoğlu, "Entegre sürücülü kompakt tasarımımız sayesinde kullanıcılarımıza yüksek verimlilik, çevre dostu çözüm ve daha düşük işletme maliyetleri sağlıyoruz" dedi.

Sektörde rekabet gücü artıyor

Karahasanoğlu, yeni iş kolları ve ürün gamlarıyla büyümeyi amaçladıklarını, yarının teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2018 yılında başlattığımız dönüşüm vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi hareket kontrol sistemleri, yenilenebilir enerji bileşenleri ve elektrifikasyon çözümlerine genişlettik. 'Geleceğin Fabrikaları' mottosuyla otonom intralojistik alanında çözümler sunuyoruz ve bu sayede işletmelerin iç lojistik süreçlerini verimli biçimde hızlandırarak iş güvenliği artırıyoruz. Endüstri 4.0 çözümleriyle operasyonel verimliliği artırırken çevresel etkimizi azaltıyoruz. Yarın için bugünden yatırım yapıyoruz. Bu dönüşüm sayesinde WAT Motor’un sektördeki rekabet gücü arttı. Sektöre yön verecek çözümler geliştirme noktasında da kararlıyız."

Türkiye’nin mühendislik gücüne işaret eden Karahasanoğlu, "Geliştirdiğimiz bu ürünler, Türkiye’deki yetkin mühendis kadrolarımızın yoğun emeği ve üst düzey teknoloji yatırımlarımızın bir sonucu. Sahaya sunduğumuz yenilikçi çözümler, ilk günden itibaren sektörden son derece olumlu geri dönüşler alıyor ve bu da doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'ya ihraç edilen motorların yarısında Türk imzası var

WAT Genel Müdürü Alp Karahasanoğlu, ihracat lideri olarak yüksek katma değerli ürünlerle küresel arenada rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Avrupa’ya yapılan elektrik motoru ihracatının yarısından fazlası WAT imzası taşıyor. Almanya’ya yapılan elektrik motoru ihracatının yüzde 70’ten fazlası WAT’ın motorlarıyken Fransa’da bu oran yüzde 80." dedi.

Müşterilere zaman tasarrufu ve lojistik fırsatlar sunan yatırımları devreye aldıklarını bildiren Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörün ihracat lideri olarak müşterilerimize daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için projelerimizi sürdürüyoruz. WAT’ın Avrupa’daki güçlü pozisyonunu desteklemek üzere kilit müşterilerimize yakın stok tutmak ve hizmet sağlamak amacıyla Almanya merkezli depomuzu devreye aldık. Avrupa içinde kazandığımız serbest dolaşım kimliği sayesinde 2025 yılı ikinci yarısından itibaren hizmet kalitemizi artırarak müşterilerimize günlük teslimat imkanı sunacağız. Yine 2024 yılı itibarıyla Dubai merkezli olarak Körfez ülkelerindeki müşterilerimize ofis ve depo hizmeti sunmaya başladık. Yurt dışı üretim projeksiyonu olarak Orta Doğu ve Afrika bölgesinde motor üretimi altyapısı oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmalarımız da devam ediyor."

Sürdürülebilir geleceğe hizmet eden teknolojiler

Karahasanoğlu, üretimin yanında sürdürülebilirlik alanında attıkları adımlarla hem küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmayı hem de sektöre öncülük etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Piyasaya sundukları yüksek enerji verimliliğine sahip, çevre dostu elektrik motorları ile iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olurken sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde AR-GE yatırımlarını artırarak yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini sağladıklarına işaret eden Karahasanoğlu, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir bir gelecek için üretimden ürüne, insan haklarından çalışma koşullarına kadar sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek aksiyonlar alıyoruz. Böylece değer zincirinin tamamında sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Yüksek enerji verimliliğine sahip, çevre dostu malzemelerle üretilen elektrik motorları sayesinde WAT Motor, müşterilerinin karbon emisyonlarını azaltmalarına katkı sunuyor, böylece ulusal ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamalarında önemli fırsatlar yaratıyor. Sürdürülebilirlik yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda iş modelimizin merkezinde yer alıyor."