Elektrik şebekeleri akıllı ve izlenebilir olacak

EKONOMİ/BURSA

Aras EDAŞ yürütücülüğünde ve Smartover A.Ş. yükleniciliğinde hayata geçirilen ve EPDK AR-GE komisyonunca onaylanan, “Polepuhu Alçak ve Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Hatları Elektrik Şebeke Direklerini İzlemek İçin Akıllı Direk İzleme Sensörü” projesi tamamlandı. Projenin yürütücülüğünü üstlenen Smartover A.Ş. Polepuhu Proje Sorumlusu Muhammed Faruk Çıbuk, “Elektrik dağıtım sektöründe en tehlikeli alanlarından biri olan elektrik direklerinde gerçekleşebilecek enerji dağıtım sorunları; hava değişimleri, kar, fırtına, yıldırım çarpması, araç kazaları vesaire gibi olumsuzluklar, hatlardaki temassızlık, kablo sorunları, açık devre arızası, kısa devre arızası ve kablo arızaları yaygın olarak görülmektedir. ‘Polepuhu’ projesi sayesinde, elektrik dağıtım şebekeleri akıllı, güvenli ve izlenebilir hale getirilerek güvenliğin üst seviyeye çıkarılmasının yanında, çevre ve şebeke müdahale emniyetinin de artırılması sağlanacak” diye konuştu.

Cihazın Türkiye’de ilk kez geliştirildiğini vurgulayan Çıbuk, “Bu proje ile elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan demir, beton ve ağaç direklere yerleştirdiğimiz sensörler ile eğim açılarını anlık ölçerek, direklerde oluşacak problemlerin SCADA birimlerine iletilerek saha ekiplerinin hızlı müdahale etmesini sağlamak, kesintilerde müdahale süresini iyileştirmek, bakım operasyonlarını hızlandırmak ve direk kazalarından dolayı etkilenen müşterilere daha hızlı çözüm üretilmesi hedefleniyor” dedi.

“Önleyici tedbirlere olanak tanıyacak”

Projeye ilişkin teknik detayları paylaşan Smartover A.Ş. Pole Puhu Proje Teknik Sorumlusu Murat Bilir de “Polepuhu projesi ile Erzurum Tortum ilçesindeki elektrik dağıtım hatlarına enerjisini tümleşik güneş panellerinden alan kablosuz sensör ağı kurulmuştur. GSM haberleşmesine sahip sensörler, IoT tabanlı olup sürü mantığıyla WSN haberleşmesini sağlamaktadır. Sensörler, temel amaç olarak bağlı bulundukları mesnet noktasına ait konum, sıcaklık, eğim, pil seviyesi bilgilerini periyodik olarak alarak IoT WEB arayüzüne iletmektedir. Sahada takılı bulundukları direklere esas olarak zemin kayması, gövde eğilmesi ve benzeri bilgiler anlık olarak kullanıcıya aktarılmaktadır. Böylece önleyici bakım faaliyetleri ve afet durumları öncesinde tespit edilmektedir. Herhangi bir dış enerji beslemesine ihtiyaç duymadığı için yeşil çevre/yenilenebilir enerji ilkesiyle uzun süreler çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.