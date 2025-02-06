Elektrik sektörü, deprem sonrası afet hazırlığını güncelledi

Mehmet KAYA

KAHRAMANMARAŞ – AKEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İlbasan, şirketin 2011’den bu yana yaptığı güncel değere göre 13,4 milyar TL’lik yatırımın yüzde 40’ına karşılık gelen 5,2 milyar TL’lik kısmının deprem sonrası gerçekleştirildiğini vurguladı. Sadece 2024’teki yatırımın 3.36 milyar TL’ye ulaştığını belirten Mehmet İlbasan, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremlerden sonra, çok hızlı bir biçimde aksiyon alarak bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji arzını güvence altına almak için yatırım ve bakım planlamamızı hayata geçirdik” dedi.

Dağıtım bölgesinde deprem sonrası yaşanan değişimlere dikkat çeken İlbasan, kalifiye elemanların ilden ayrılması yanında kalifiye elemanın ayrıca genel bir sorun olarak devam ettiğini kaydetti. Çadır ve konteynerlere elektrik sağlandığını ancak abonelik vb. İşlemler için idari prosedür konusundaki belirsizliklerin sürmesi, kendileri dışında hukuki durumu tartışmalı yapılardaki idari prosedür sorunları bulunduğunu ancak bunların elektrik sağlamaya etki etmediğini, elektrik hizmetinin kesintisiz devam ettiğini anlattı. Deprem sonrası idari prosedürler açısından ortaya çıkan çeşitli uygulamaların normalleştirilmesine yönelik beklentilerini dile getiren İlbasan, kullanıcı memnuniyetinin çok yüksek seviyelere geldiğini ve elektrik dağıtım sektörü dayanışmasıyla birlikte, ilk anlardan itibaren enerji ihtiyacının karşılandığını vurguladı. Genel Müdür Mehmet İlbasan, AR-GE merkezi olan 3 dağıtım şirketinden biri olduklarını hatırlatarak, sayısallaşma ve yeni ürünler geliştirmede ödüllü projeleri bulunduğunu hatırlattı.

Afete hazırlık daha da derinleşiyor

ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da sektörün depremin ilk anından itibaren hem ekipman, hem de personel ihtiyacı için dayanışma gösterdiğini hatırlatarak, deprem sonrasında da afet durumundaki yönetime ilişkin var olan planların güncellendiğini, yeni bir AR-GE projesiyle de ihtiyaç ve karşılamaya yönelik analizlere yönelik derin bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Fakir Hüseyin Erdoğan, elde edilen deneyimlerle Acil Durum Envanteri Yönetimi Sistemi (ADEYS) sistemi ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) iyileştirmelerin yapıldığını ve acil ihtiyaç malzemeleri teminine yönelik bir AR-GE projesi başlattıklarını kaydetti. Erdoğan, ELDER koordinasyonu ile afet durumunda acil olarak bulunması gereken malzemelere yönelik olarak coğrafi bilgi sistemleri ile birlikte çalışacak şekilde arıza ve elektrik durumunu gösteren bir yazılım üzerinde çalışıldığını, bu sistemin devreye alınmasıyla arızanın tanımlanması, giderilmesi için gerekli malzemelerin otomatik olarak belirleneceği ve temininin kolaylaştırılacağı bir sonuca ulaşmak istediklerini anlattı.

Yatırım ihalelerinde yaklaşık bedellerin üzerinde teklif geliyor

Öte yandan, sektörün son dönem yaşadığı sorunlardan birinin enflasyon nedeniyle sektör yatırımlarında zorlanıldığı kaydedildi. Dağıtım şirketlerinin yatırım planlarının ve yatırıma ayrılabilecek kaynağın bir plan dahilinde EPDK tarafından belirlendiği hatırlatılarak, belirlenen yaklaşık bedellerin enflasyon karşısında düşük kaldığı, açılan ihalelerde müteahhit tekliflerinin sürekli bu fiyatların üzerinde gerçekleştiği, bunun da şirketleri zorladığı kaydedildi.