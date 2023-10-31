Elektrik tüketimi Çoruh ve Fırat bölgelerinde arttı

Aksa Elektrik’in yılın üçüncü çeyreğine ilişkin elektrik tüketim verilerine göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde, elektrik tüketiminde yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminde yüzde 9 artış görüldü.

Çoruh-Fırat bölgesinde mesken, sanayi ve ticarethane gruplarında elektrik tüketimi, Tunceli'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azaldı, Bingöl ise yüzde 17 ile en yüksek artışın yaşandığı il oldu.

Çoruh bölgesinde Artvin'de yüzde 13, Trabzon'da yüzde 13, Rize'de yüzde 10 artış, Giresun'da yüzde 25, Gümüşhane'de yüzde 26 düşüş kaydedildi.

İki bölgedeki illerde abone grupları dahil edilerek bakıldığında, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış görüldü.

Buna göre, Fırat bölgesinde artış yüzde 17, Çoruh bölgesinde ise yaklaşık yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Fırat bölgesindeki meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 5, Çoruh bölgesinde yaklaşık yüzde 9 arttı.