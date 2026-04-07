Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nde başkanlık görevine Mehmet Kavaklıoğlu seçildi

Sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, yeni dönemde görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu, elektrik ve elektronik sektörünün Türkiye ihracatı açısından stratejik önemine dikkat çekerek, Birlik olarak önümüzdeki dönemde sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmaya, ihracatçının ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde cevap vermeye ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kavaklıoğlu, “Elektrik ve elektronik sektörü, üretim gücü, teknolojik yetkinliği ve ihracat kapasitesiyle ülkemiz için büyük önem taşıyor. Yeni dönemde de üyelerimizle yakın iş birliği içinde, sektörümüzün küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendirmek için çalışacağız. Birliğimizin temsil gücünü artıracak, ihracatçılarımızın önünü açacak ve sektörümüzün gelişimine katkı sunacak adımları hep birlikte atacağız” dedi.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin yeni dönemde de ihracatın artırılması, yeni pazarların geliştirilmesi, sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi ve firmaların küresel rekabetçiliğinin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yönetim Kurulu Üyeler

1. Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Ş.

2. Vestel Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş.

3. Arçelik A.Ş.

4. Teksan Jeneratör Elektrik San. Ve Tic. A.Ş.

5. Üntel Kabloları San. Ve Tic. A.Ş.

6. Kabel Kablo Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.

7. Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

8. Bimed Teknik Aletler San. Ve Tic. A.Ş.

9. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

10. 4A Elektrik Elektronik Teknoloji San. A.Ş.

11. Entes Elektronik Cihazlar İmalat ve Tic. A.Ş.

Denetim Kurulu Asil Üyeler

1. Uğur Türkyurt Alçak ve Yüksek Gerilim Elektrik Malzemeleri İmalat Tic. A.Ş.

2. Best Elektrik Taahhüt ve Tic. A.Ş.

3. Erna- Maş Makine Tic. Ve San. A.Ş.