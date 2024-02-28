Elektrikli araç şarj istasyonlarına yerli güvence

Kablo rakorları ve medikal ürün alanında 45 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Bimed, 2024 yılı ihracat ve yatırım hedeflerini duyurdu. Halihazırda 5 kıtada, 70'ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, ihracatın en büyük kısmını Almanya başta olmak üzere; Hong Kong, ABD ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine yaptıklarını belirtti.

Zorlu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Mertöz, “Her şeye rağmen bizler, yatırım yapmaya ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Grup firmalarımız içerisinde en büyük firmamız olan Bimed için yaptığımız fabrika çok ciddi bir yatırımla gerçekleşiyor. Şimdiye kadar 13 milyon Euro harcadık, 15 milyon euroya tamamlamayı planlıyoruz. Mayıs ayında yeni fabrikaya taşınmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeni fabrikada sadece kablo rakoru imalatının yapılacağını, iş akışının ve planlamaların bu alanda olmasından dolayı karlılık ve verimliliğin daha çok artacağını ifade eden Mertöz, mevcut fabrikada ise sadece medikal üretim bölümünün kalmasının, medikal sektöründe son yıllarda sağlamayı planladıkları büyüme için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Medikal tarafta, ağırlıklı olarak akciğer hastalarının kullanmış olduğu cihazları ilaç fabrikalarına verdiklerini söyleyen Mertöz, “Bu alanda 4 farklı ürünümüz var. Şu anda Türkiye'nin önde gelen ilaç fabrikalarına bu ürünleri veriyoruz. Bu ürünler de bizim üretimimiz ve satışımızın 3 katı kadar ithalatı söz konusu. Türkiye'de, bu ürünlerin ithalatını azaltmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bimed Türkiye ve Bimed Romanya olmak üzere toplam çalışan sayısının 650 kişi olduğunu belirten Mertöz, yeni fabrika ile kapasitenin yüzde 30 artacağını ve istihdam tarafında da bu artışı göreceklerini söyledi.

Kadın istihdamında oran yüzde 32’ye ulaştı

Kadın istihdamına özellikle çok önem verdiklerinin altını çizen Mertöz, sektörde kadın istihdamı oranının yüzde 20 olduğunu, Bimed'de ise bu oranın yüzde 32'ye ulaştığının bilgisini paylaştı. Çalışan memnuniyetini, firmanın kalite politikasının birinci maddesi olarak gördüklerinin altını çizen Mertöz, yeni fabrikada da her yönüyle çalışanın memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Çin malı kablo rakorlarının girmediği tek ülke Türkiye”

Çin'in tüm pazarlarda etkili olmaya başladığına da işaret eden Mertöz, Çin malı kablo rakorunun girmediği tek ülkenin Türkiye olduğunun bilgisini paylaştı. Fiyatlarının, Çin fiyatlarına yakın olduğunu belirten Mertöz, “Çin'de ihracat ve ithalatta çok ciddi devlet destekleri var. İnşallah bizim ülkemizde de üretici ihracatçılar için her alanda destekler artar. Maliyet artışlarının bu seviyelerde olduğu bir dönemde devlet desteği olmazsa birçok firma zaten yok olup gider. Çin ve Hindistan baskısı; sadece tekstil ve deri sektöründe değil, her sektör endişe içinde. Bu tehlikeyi önlemek için Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının üretici ihracatçıya destek olmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kablo rakoru imalatında Avrupa birinciliği

Bimed olarak Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olduklarının altını çizen Mertöz, “Dünya devi firmaların bizi tercih etmelerinin başlıca sebebi; yapılan ürünler ve parçalar. Bu ürünlerimiz, çok ayrıntılı bir şekilde incelenip tetkik ediliyor. Rakor imalatında Bimed olarak Avrupa'da birinciyiz. Bu birinciliğimizi kolay kolay kimseye kaptırmayız.” dedi.

Hedef ABD ve Rusya

2024'te en büyük hedef pazarın ABD ve Rusya olduğunu belirten Rıdvan Mertöz, “Rusya'ya uygulanan ambargolar ticareti zorluyor. En önemli pazarlarımızdan bir tanesi olan Rusya'da başarılı bir politika yürütme hedefi olan otoritemiz, inşallah bu konuyu da çözüme kavuşturur ve ticaretin önünde bir engel kalmaz. 2024 bizim Rusya ve Amerika yılımız olacak. Rusya'ya ihracatımızı bu yıl yüzde 50, ABD'ye ise yüzde 40 artırmayı planlıyoruz.” dedi.

Rıdvan Mertöz; “Hem Bimed'i hem de diğer firmalarımızı büyütmek için gelecek planlarımız var. RSM Grup olarak, Almanya’da Avrupa ile irtibatı daha da hızlandıracak, ticareti kolaylaştıracak bir üs kurduk. 10 milyon euro yatırımla kurduğumuz bu lojistik üssü ile Türk ihracatçılara hizmet edeceğiz. Ülkemiz ekonomisine değer katmak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Bizim gibi nitelikli iş yapanlara kamunun her zaman desteği olmalı. Ekonomiye, istihdama katkı verirken devletimizin de yaptığımız yatırımlarda finansal olarak bizlere destek olmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sektörü, marketi en iyi izleyen firmayız”

2023 yılında sektörde birçok firmanın da küçüldüğüne işaret eden Mertöz; Avrupa genelinde yüzde 16 küçülme yaşansa da Bimed olarak, 2022 yılındaki seviyelerde yılı tamamladıklarını belirtti. Mertöz, grup şirketleri olarak 11’i yurt dışı ve 3’ü de yurt içi olmak üzere toplam 14 fuara katılacaklarının bilgisini de verdi. Tamamen teknolojik ve teknik ürünler yapan Bimed'in ise her yıl Almanya'da Hannover fuarına katıldığını söyleyen Mertöz, “Sektörü, marketi en iyi izleyen firmayız. ‘Dünyadaki marketin büyüklüğü nedir, dünyadaki teknoloji nereye gidiyor, hangi ürünler daha çok ön plana çıkacak, hangi sektöre yönelik ürün yapmalıyız?’ gibi sorularımızın yanıtını, satıştan gelen bilgilerle şekillendiriyor ve ona göre yol haritamızı belirliyoruz. Örneğin; 50 yıl önce elektrik enerjisi politikası yoktu. Şimdi ise ülkemizin elektrik enerjisinin önemli bir bölümü yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. 2023 yılında, Türkiye genelinde toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 21'i yenilenebilir enerjiden elde edildi.” dedi.

Eğitime tam destek

Kalifiye eleman bulmanın son yıllarda en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Mertöz, “Diğer işverenlerimize de örnek olsun diye meslek liselerine verdiğimiz önem ve katkılardan bahsetmiştik. Çevremizdeki 3 meslek lisesinden, kapasitenin çok üstünde stajyer alımı yaparak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin üstüne titriyoruz. Eğitim-öğretim yılının sonunda da bu öğrencilerin bir kısmını işe alıyoruz. Hepsinin işe yerleşimi konusunda mücadelemizi veriyoruz. Bimed olarak maddi manevi her türlü desteğimizi eğitim için kullanıyoruz.” şeklinde konuştu.