Elektrikli araç yan sanayi firmalarına İtalya’dan davet

İZMİR / EKONOMİ

İtalya’da 16-18 Kasım tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilecek olan Futurmotive 2023 Elektrikli Araçlara Geçiş ve Yan Sanayi Fuarı ve Konferansı’ndan Türk elektrikli araç yan sanayi firmalarına davet olduğu bildirildi. Fuarı organize eden Autopromotec’in Yönetim Kurulu Başkanı Renzo Servadei ve Türkiye Temsilcisi Sancar Consulting Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tolga Sancar, özellikle Avrupa pazarını hedefleyen Türk firmalarının fuarda önemli fırsatlar yakalayabileceklerini belirti.

Futurmotive’in Ferrari, Lamborghini, Mesarati, Ducati gibi markaların üretildiği Emilia Romagna Bölgesi’nin yakınındaki Bolonya’da gerçekleştirileceğini anlatan Renzo Servadei, “Biz aynı zamanda Avrupa’nın en önemli otomotiv ve yan sanayi fuarlarından Autopromotec’i düzenliyoruz. Futurmotive ile de otomotiv endüstrisinde yeni mobilite ve ekolojik dönüşüm etrafında gelişen teknolojileri ve yenilikleri teşvik etmeyi ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlara inovasyona yönelik yaklaşımlarını gösterme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Hidrojenle çalışan araçlar ve benzerleri de bu konuya dahil. Bunlar otomotiv endüstrisi için en sıcak konulardan biri haline geldi. Bolonya Fuar Merkezi'nin üç salonunu kullanacağız. Bunlardan biri E-charge tarafından organize edilen, elektrikli araç endüstrisi ve tedarik zincirine adanmış, özellikle elektrikli araç şarj teknolojileri, altyapı ve sistem çözümlerine ayrılacak. Ayrıca, önemli bir konferans programına ev sahipliği yapacağız” dedi.

Futurmotive'in tedarik zinciri için çok ilginç fırsatlar sunacağını vurgulayan Servadei, “Yeni malzemeler, elektrikli araç teknolojileri ve tüm tedarik zinciri temsilcileri olacak. Elektrikli araçlar teknolojileri üzerinde çalışan, bu tür yenilikleri sergilemek ve uluslararası bir platforma sunmak isteyen tüm Türk şirketlerine fuara katılmalarını tavsiye ediyorum. Futurmotive, özellikle Avrupa pazarina odaklanan uluslararası bir etkinlik olacak ve kıta genelinde yeni iş ilişkileri ve bağlantılar kurmak için çok önemli fırsatlar sunacak. Futurmotive’23, tüm katılımcılar için, uluslararası pazarlar ve yeni bağlantılar kurmak açısından çok önemli bir ortak olan İtalyan Ticaret Ajansı tarafından da destekleniyor” diye konuştu.

Birçok Türk şirketi ile uzun yıllardır çok iyi iş ilişkilerine sahip olduklarını anlatan Servadei, “Autopromotec, Türkiye’de hem katılım, hem de ziyaretçi açısından çok etkili bir otomotiv fuarı olarak biliniyor ve yakından takip ediliyor. Türk otomotiv sektörü, uluslararası pazarda önemini her gün daha da arttıran ve büyüyen, sağlıklı bir endüstriyel ağ yarattı. TOGG için gösterilen çabaların ve mobilitenin geleceğine dair ortaya konan vizyon da çok etkileyici ve yakından izlenmesi gereken bir gerçeklik” görüşünü dile getirdi.

Elektrikli araçlara geçiş süreci zorlu olacak

Elektrikli araçlara geçişin yakın sanayi tarihinin muhtemelen en etkili, yaygın ve zorlu değişimlerinden biri olacağına dikkat çeken Renzo Servadei, “Fuarda bu değişikliğin

etkilerini keşfetmek istiyoruz. Dekarbonizasyon müzakere edilemez bir dönüşüm olacak. Buradaki anahtar, tüm zincirin bu değişime sorunsuz bir şekilde, işlerini aniden alt üst etmeden uyum sağlamasına destek olmanın bir yolunu bulmak. Ayrıca, işyerleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkiden kaçınmak için iş piyasası etrafında dönen kilit bir tema vardır: burada eğitim ve öğretim, hem mevcut personel açısından, hem de yeni işe alımlar açısından giderek daha merkezi konular haline geliyor. Futurmotive’de bu konuları da tartışacağız” dedi.

Autopromotec Türkiye Temsilcisi, Sancar Consulting Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tolga Sancar, elektrikli araçlardaki gelişimin, hem çevresel hem de sanayi anlamında yeni fırsatlar yaratacağını vurgulayarak, “Elektrikli araçlarla yeni bir çağ başladı. Futurmotive’in ‘gelecek burada’ sloganına, ‘gelecek Türkiye’de’ diye ilave yapmak isterim. Bunu en iyi Türkiye’ye yatırım yapan İtalyan şirketleri biliyor. 2016’da 17 milyar dollar olan İtalya-Türkiye ticaretinin, bu sene 25 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bu artışta Sancar Consulting olarak, bizim de katkımız olduğu için mutluyuz. Türkiye, elektrikli araçlar konusunda dünyadaki yerini, yüksek teknoloji altyapısı, geniş pazar imkanları ve bir çok ülkede olmayan iş yapabilme iştahı ile aynı dizel ve benzinli araç sanayilerinde olduğu gibi, en yakın zamanda alacak. Futurmotive’in de bu kapsamda çok faydası olacak. Elekrikli araç teknolojileri, mobilite ve yenilik ile ilgilenen herkesi Futurmotive’e bekliyoruz” diye konuştu.