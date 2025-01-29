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OtoPriz mobil şarj hizmetini başlattı

Eksim Holding bünyesinde yer alan ve yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla Türkiye’nin her bölgesinde büyümesini sürdüren OtoPriz’in elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz yolculuk deneyimi sunan ‘Mobil Hızlı Şarj İstasyonu’ İstanbul’da hizmete başladı. Çağrılan konuma gelerek sürücülere hem zaman kazandıran hem de yolda kalma endişesini ortadan kaldıran OtoPriz Mobil Hızlı Şarj İstasyonu, 31 Mart’a kadar devam edecek kampanya kapsamında, randevu talep eden kullanıcılardan hizmet bedeli almayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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OtoPriz mobil şarj hizmetini başlattı
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Eksim Holding’in yalnızca yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle hizmet veren yüksek hızlı sarj istasyonu OtoPriz, sektörde ilk olma özelliği taşıyan ‘Mobil Hızlı Şarj İstasyonu’ ile elektrikli araçların yolda kalma endişesini çözüme kavuşturuyor. İstanbul’da hizmete başlayan Mobil Hızlı Şarj İstasyonu’nun ilerleyen günlerde farklı şehirlerde de devreye alınarak ülke genelinde elektrikli araç sürücülerine hızlı ve güvenli şarj hizmeti sağlaması amaçlanıyor.

Şarj hizmeti bir telefonla konuma geliyor

OtoPriz’in özel tasarımlı Mobil Hızlı Şarj İstasyonu hakkında bilgi veren Eksim Holding İş Geliştirme Başkanı Mutluhan Oruncak, “Elektrikli araç kullanıcılarının bir kısmı, yolda kalma tedirginliği yaşayabiliyor. OtoPriz olarak bu duruma çözüm üretmek, sürücülere konforlu ve güvenli hizmet sağlamak amacıyla mobil şarj istasyonu uygulamasını başlattık. Mobil şarj istasyonu, çağrılan konuma gelerek hızlı şarj kabiliyetiyle sürücülere hem zaman kazandırıyor hem de yolda kalma endişesini ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte yoğun iş hayatı nedeniyle şarj istasyonunda sıra beklemek istemeyen elektrikli araç kullanıcılarına da büyük kolaylık sağlayacağız” dedi. Oruncak, OtoPriz Mobil Şarj İstasyonu’nun hem AC hem DC ünitesinde yüksek hızlı şarj hizmeti verebildiğini ekledi.

Hem araçlar hem de afet ve acil durumlar için çözüm sunuyor

OtoPriz Mobil Hızlı Şarj İstasyonu’nun Vehicle to Grid (V2G) teknolojisiyle acil durumlarda hastaneler, köyler ve enerjiye ihtiyaç duyan her durumda güç sağlayabildiğini kaydeden Mutluhan Oruncak, “Yola çıkış hikayemiz elektrikli araç kullanıcılarının yolda kalma tedirginliğini gidermek olsa da projemizin kapsamını genişleterek mobil araçlarımızı, yoğun çalışanlara kolaylık sağlayacak ve afet ya da acil durumlarda da çözüm sunacak şekilde tasarladık. 6 Şubat depremi gibi acı tecrübelerden kendimize önemli bir ders çıkardık. Deprem, sel gibi kriz anlarında veya elektrik kesintisi yaşanan kritik tesislerde hızla devreye girerek ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayabileceğiz. Bu yenilikle elektrikli araç ekosistemine katkıda bulunurken toplumsal faydayı da gözetiyoruz” diye konuştu.

 31 Mart’a kadar hizmet bedeli alınmıyor

Elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran OtoPriz, Mobil Hızlı Şarj İstasyonu’ndan faydalanmak isteyenlere yönelik yeni kampanyasını da duyurdu. 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek uygulama sayesinde hizmet bedeli ödemeksizin mobil şarj randevusu alınabilecek.

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