Elektrikli araçta Alman rekabeti: BMW hızlandı, Mercedes geriledi

Elektrikli araba satışlarında Alman devlerinin rekabeti sürüyor.

Mercedes, 2025 yılında geçen yıla göre elektrikli araç satışında yüzde 9 gerilerken, BMW elektrikli yüzde 3,6 oranında artış kaydetti.

2025’te Mercedes, 168 bin 800 adet elektrikli araç satarken, BMW ise 442 bin 72 adet araç satışı yaptı.

Toplam otomobil satışı da düştü

2025 yılında Mercedes'in toplam otomobil satışı yüzde 9 düşerek 1,8 milyona geriledi. Dev Alman otomobil firması, kötü performans gösterdiği bir yılı daha geride bıraktı. Markanın Çin'e teslimatları da yüzde 19 düşerken, E-Class gibi orta modeller dahil temel segmentlerde satışlar küresel olarak yüzde 10 düşerek 1,05 milyon adet oldu.

Yine de elektrikli portföyünde ivme işaretleri var. Mercedes'in yeni CLA elektrikli sedanı Brüksel Uluslararası Motor Show'da Avrupa'da yılın otomobili seçildi ve hem CLA hem de yeni piyasaya çıkacak GLC EV için siparişler 2026'nın ikinci yarısına kadar dolu.