Elektrikli şarj istasyonu projesi Q Charge, yatırım turuna çıktı

Şirketleri arasında BinBin markası da yer alan 1000 Yatırımlar Holding bünyesindeki Meta Mobilite Enerji’nin ilk projesi elektrikli şarj istasyonu Q Charge, kitle fonlama platformu fonbulucu’da yatırım turuna çıktı.

Ağustos 2022’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) Şarj Ağı İşletmeci lisansı alan ve başlangıç operasyonları sonucunda iki ay içinde 2,9 milyon TL'lik 20 adet cihaz satışı ve kurulumu gerçekleştiren Q Charge, yatırım turunda şirket paylarının yüzde 7’sinin arzıyla 37,5 milyon TL finansmana ulaşmayı hedefliyor.

Q Charge, hali hazırda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ülke genelindeki 19 şehirde toplamda 73 adet elektrikli şarj ünitesi için teşvike ve 10,3 milyon TL desteğe hak kazandı. En az 5 milyon TL sermayeye, 50 şarj ünitesine ve markalarına ait sistem yönetim yazılımı ve mobil uygulamaya sahip olma kriterlerini sağlayarak, Türkiye’de bu lisansı alan 90’nın üzerinde şirket bulunuyor. Devlet teşviki alan firma sayısı ise 18.

İlk yarıda 150 şarj ünitesi satışı öngörüyor

Girişim şirketi, teşvik bölgelerindeki ünitelerin hazır hale gelmesiyle İstanbul’un Batı ve Orta Karadeniz’e uzanan karayolu koridorunun mobilite ağına dahil olmasını sağlayacak. 2023’ün ilk yarısında en az 150 şarj ünitesi kurulumu ve 150 şarj ünitesi satışı yapacağını öngören Q Charge, 2023 yılının 3. çeyreğinde 1000 Yatırımlar Holding’in almayı hedeflediği yatırım tutarı sonucunda 15 milyon dolarlık bütçeyi Meta Mobilite Enerji’ye ek yatırım olarak aktarmayı amaçlıyor.

Ayrıca 1000 Yatırımlar Holding'in Borsa İstanbul'da halka arz olması durumunda elde edilecek fonun önemli bir tutarının yine şirkete aktarılması planlanıyor. Q Charge, globale yapacağı yatırımları ve elde edeceği gelirleri yıllar içinde artırarak 2025 yılı sonunda döviz bazlı bilançosunda yüzde 50 global, yüzde 50 yerel oranına getirmeyi planlıyor.

Ödenmiş sermayesi 5 milyon lira

Yatırım turu hakkında konuşan Kurucu Ortak ve CEO Kadir Can Abdik, “Şirket olarak kitle fonlamasını çok önemsiyor ve yalnızca finansmana ulaşım olarak değil, aynı zamanda işimizi yatırımcılarımızla büyütmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Şirketimizin hali hazırda 5 milyon TL'lik ödenmiş sermayesi bulunuyor. Bu turda yatırım yapan yatırımcılarımız tüm sermayeye yatırım yaptıkları oranda ortak olacakları gibi 2023 itibarıyla 350 milyon dolar yatırım yapılmış ve 2030’a kadar toplamda 1 milyar dolarlık bir pazara dönüşecek olan elektrikli araç şarj hizmeti ve altyapısı sektörünün ilk günden bir parçası haline gelecekler. Yatırımcılar 2040 yılına kadar holding bünyesinde kurulan Altay Enerji şirketi ile tüm enerji ihtiyacını yeşil enerji kaynaklarından elde ederek, global pazarı da kapsayacak şekilde Türkiye’nin her noktasına erişmeyi planlayan Q Charge’a yatırım yapma şansına sahip olacaklar.” diye konuştu.

fonbulucu Kurucusu ve CEO’su Hakan Yıldız ise, “37,5 milyon TL ile platformumuzda Türkiye’nin bugüne kadar talep edilen en yüksek tutarlı paya dayalı kitle fonlaması kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Yatırım miktarı ve yatırımcı sayısında rekor kıracağımızı düşünüyorum.” dedi.