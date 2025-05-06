Elektromekanik ekipman üretiyor: EFG Elektrik AR-GE Merkezi oldu

ANKARA (EKONOMİ) – Diyarbakır’da üretim yapan EFG Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, ilde tescil edilen 4 AR-GE merkezinden biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Harran Üniversitesi’nden bilim insanları ile AR-GE işbirliği yapılacağı da belirtilerek, “Üretim anlayışını güçlendirmek amacıyla, EFG Elektrik bünyesinde 1 doktora ve 3 yüksek lisans mezunu uzman istihdam edildi. Ayrıca Ar-Ge merkezinde 3 farklı firma ile stratejik iş birlikleri kurularak teknoloji geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırıldı” denildi.

EFG Elektrik Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Arif Üçer açıklamada, alanlarında Türkiye genelinde önemli bir konuma geldiklerini belirterek, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmış olmak, doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi oldu. Bu gelişmeyle birlikte, hem kendi yetkinliklerimizi daha ileriye taşıma fırsatı bulacak hem de Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sunmanın gururunu yaşayacağız. Aldığımız bu değerli destekle, birçok yeniliğe imza atacağımıza ve sektörümüze yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz” görüşüne yer verdi.