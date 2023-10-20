Elektronik para kuruluşu sayısı 53’e yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.
ANKARA (EKONOMİ)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Şirket faaliyet izni kapsamında fatura ödeme, ödeme hesabıan para yatırma, düzenli ödeme emri dahil para transferi, ödeme araçlarının ihraç veya kabulü, para havalesi alanlarında hizmet verebilecek.
Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile birlikte Türkiye’de elektronik para kuruluşu faaliyeti yürüten firma sayısı 53’e yükselmiş oldu.