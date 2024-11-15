Elektroteks, Alman Mammut’u satın aldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Sektörde dünyanın en kaliteli kapitone makinelerinin üreticisi olarak bilinen Mammut’un satın alma sürecini EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaşan Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, görüşmelerin yaklaşık iki yıldır sürdüğünü söyledi. Kriz dönemlerinde özellikle yurt dışında önemli yatırım fırsatlarının doğduğunun altını çizen Osman Güler, dünyanın en kaliteli kapitone makinelerinin üreticisi olarak bilinen Alman Mammut’u satın alarak üretim gamına tekstil sektörünü de ekleyeceklerini söyledi. Güler, “Kriz döneminde yapılan yatırımlar, maliyetlerin düşük olması açısından avantajlıdır. Mammut gibi bir markayı Türkiye'ye katmak, onur verici. Ekonomimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz, orada üretimimize devam edeceğiz ama maliyetleri düşürmek için buradaki satın alma gücünü kullanacağız. Bazı ürünleri, kaliteyi bozmadan hatta kaliteyi yükseltmek amacıyla Türkiye'ye kaydırarak ülke ekonomisi için ciddi bir gelir de elde etmiş olacağız” dedi.

Elektroteks ve Mammut’un birbirine destekçi kardeş firmalar olarak faaliyet göstereceğini anlatan Güler, Almanya’daki mevcut üretim tesisinin tam kapasiteyle çalışmaya devam edeceğini, Mammut’un yüksek teknoloji ürünü kapitone makinelerinin ev tekstili ve hazır giyim üretiminde de yoğun olarak kullanıldığını, bu satın almayla birlikte ilerleyen dönemde üretim süreçlerini genişleterek tekstil gibi yeni alanlara da girmeyi planladıklarını vurguladı.

Hedef markayı ulaşılabilir hale getirmek

Mammut’un 1872’den bu yana beş nesildir aile şirketi olarak yönetildiğini, mevcut yöneticilerinin aileden gelen bu köklü yapıyı sürdürecek doğru bir alıcı arayışında olduklarını ifade eden Güler, Mammut firmasını satın alarak global pazardaki konumlarını güçlendirdiklerini, markanın dikiş makinesi üretiminde sektörün en köklü firmalarından biri olarak bilindiğini vurguladı. Yatak üretiminde kullanılan makine çeşitlerinin yüzde 80'ini ürettiklerini kaydeden Güler, “Makine çeşidimizi tamamlamak ve gücümüze güç katmak için kendini yıllardır ispatlamış markalardan birini satın alma kararı aldık. Yaklaşık 2 yıldır görüştüğümüz Mammut markasının yüzde 100 hissesini satın aldık. Katıldığımız ilk fuarda firmanın satış gücünü çok hızla arttırarak, kar marjlarından feragat edip daha ulaşılabilir hale getirerek neredeyse geçmiş dönemlerde yıllık sattığı makine adetlerini 2-3 günde sattık” diye konuştu.

Yatak ve sünger üretimi alanında tam otomasyonlu endüstri 4.0 fabrikalar kuran, yatak üretim makinelerinde dünyanın en büyük üreticisi, sünger üretim makinelerinde ise dünyada ilklerin arasında yer alan Elektroteks, yaklaşık 140 ülkeye ihracat yapıyor. Ürettikleri 440 çeşit makine ile yatak üreticilerini komple yönlendiren firma haline geldiklerine işaret eden Osman Güler, Amerika, Bulgaristan ve Hindistan'da da işletmeleri bulunduğunu aktardı.