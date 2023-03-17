Elektroteks, Almanya’daki fuarda lansmana hazırlanıyor

Esra Özarfat

BURSA - Entegre yatak üretim tesisleri alanında dünyada yüzde 70 paya sahip olan Elektroteks, yatak üretim makinelerinde ise dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyor. Kapitone, paketleme makineleri, yatak üretim hattı, yatak tutkal hattı, bordür makineleri ile ihtiyaçlara yönelik özel makine üretimleri yapan Elektroteks’in son olarak sünger alanında da üretime başladığını belirten Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Ürün gamımıza sünger makinelerini de ekleyerek anahtar teslim sünger fabrikaları kurmaya başladık. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda sipariş alıyoruz. Sünger dökümü haricinde gerekli olan tüm makinelerin üretimini yapabiliyoruz. Son olarak yurt dışında 10 dönüm alanda tek kişinin kontrol edebileceği, tam otomasyonlu bir sünger deposu kurduk. Bir yandan makine parkımız geliştirirken diğer yandan yeni aldığımız sünger depolama projelerine de yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Amerika’da etkinliğini artırıyor

İhracat kilogram değerlerinin 35 doları bulduğunu belirten Güler, üretimin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ettiklerini söyledi. İhracatta özellikle Amerika pazarının öne çıktığını vurgulayan Güler, bu pazara daha fazla nüfuz edebilmek için şirket yapılanmasına gittiklerini de duyurdu. Osman Güler, “Orada 2 bin 500 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Amerika pazarı diğer pazarlara göre çok daha katma değerli ve karlı. Ancak önümüzdeki yıllarda büyüyecek pazarlardan biri olarak Hindistan’ı görüyorum. Yeni pazarlarda da etkinliğimizi artırmak için ulusal ve uluslararası fuarlara yoğun katılım sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Hindistan’da sünger üreticilerine yönelik 3 yılda bir yapılan fuara katılacağız. Mayıs ayında Almanya’daki İnterzum fuarına 650 metrekarelik alanda katılıyoruz. Bu fuarda 3 boyutlu CNC sünger kesim makinemizi ilk kez görücüye çıkaracağız. Fuarda makinelerimizin yanı sıra sünger tesislerimizin de maketleri yer alacak. Ziyaretçiler devasa ölçekli tesisleri fuarda ziyaret edebilecek” diye konuştu.

Bu yılki büyüme sünger ağırlıklı olacak

Entegre bir tesis olmak için yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Osman Güler, üretimin büyük kısmını 40 bin metrekarelik alanda kurulu yeni tesise taşıdıklarını, 15 bin metrekarelik mevcut alanda ise daha az takip gerektiren, seri imalata geçmiş üretimleri bulundurduklarını anlattı. Geçen yıl Elektroteks olarak yüzde 30 büyüme kaydettiklerini dile getiren Güler, bu yıl da benzer bir büyüme beklediklerini bildirdi. Tamamlayacakları projelerle birlikte bu yılki büyümelerinin sünger ağırlıklı olacağına işaret eden Güler, üretimde verimliliği artırıcı çalışmalara odaklandıklarını da vurguladı. 330 kişi istihdam ettiklerine işaret eden Osman Güler, ayrıca 50 kişilik yetkin bir Ar-Ge ekibine de sahip olduklarını anlattı.