Elektroteks, fuar alanında çalışan fabrika kurdu, Orlando’da dikkatleri üzerine çekti

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yatak endüstrisine yönelik yatak ve sünger üretim makineleri imal eden ve 140’tan fazla ülkeye ihracat yapan Elektroteks, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenlenen ISPA Expo’ya katıldı ve fuarın ilgi odağı oldu. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, fuar katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki güçlü markayla önemli bir sinerji oluşturduklarını belirterek, “Orlando’da düzenlenen ISPA Expo’da Elektroteks ve Almanya’daki firmamız Mammut ile birlikte sektörümüzde fark yaratan bir çalışmaya imza attık. İhracatımızın yaklaşık yüzde 40’ını ABD’ye gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle bu pazar bizim için son derece stratejik” dedi. Fuarda büyük ilgi gördüklerini belirten Osman Güler, “13 konteynerden oluşan makine parkımızla fuar alanında adeta çalışan bir fabrika kurduk. Ziyaretçilere yalnızca ürünlerimizi göstermekle kalmadık, gerçek üretim süreçlerini yerinde deneyimleyebilecekleri bir ortam sunduk. Bu, sektörümüzde çok sık rastlanan bir yaklaşım değil ve ciddi bir ilgiyle karşılandı” şeklinde konuştu. Türkiye’den fuara 35 firmanın katıldığını hatırlatan Osman Güler, “Fuarın en büyük stantlardan birine sahiptik ve en fazla makineyi sergileyen firma olduk. Türkiye ve Almanya’daki ekiplerimizin yanı sıra Kanada’dan Hindistan’a kadar farklı ülkelerde görev yapan ekip arkadaşlarımızdan oluşan toplam 45 kişilik güçlü bir kadroyla fuarda yer aldık” diye konuştu.

Almanya merkezli Mammut markasının tanıtımı açısından da fuarın son derece verimli geçtiğini ifade eden Osman Güler, uluslararası temaslarda da bulunduklarını aktardı. Aynı zamanda Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği’nin (IBIA) de Yönetim Kurulu Başkanı olan Osman Güler, fuar sırasında kısa adı ISPA olan ABD merkezli Uluslararası Uyku Ürünleri Birliği Başkanı Alison A. Keane ile görüştüklerini belirterek, “Kendilerini ülkemizde düzenlenen IBIA Expo fuarımıza davet ettik. Ayrıca onların bir sonraki organizasyonunda IBIA olarak yer alma ve milli katılım kapsamında Türk firmalarının daha güçlü şekilde temsil edilmesini sağlama konularını da ele aldık” ifadelerini kullandı.