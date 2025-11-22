Eli Lilly, 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk ilaç şirketi oldu

ABD’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Eli Lilly, 21 Kasım 2025 tarihinde piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkararak bu seviyeye ulaşan ilk sağlık şirketi oldu. Böylece teknoloji devlerinin domine ettiği trilyon dolarlık kulübe katılan ilk ilaç şirketi olarak kayıtlara geçti.

Berkshire Hathaway’den sonra tarihi başarı

Şirketin hisseleri sabah saatlerinde kısa süreliğine 1 trilyon dolar sınırını aşsa da ardından geriledi. Son kapanışta hisse fiyatı yaklaşık 1.048 dolar seviyesinde gerçekleşti. Eli Lilly, Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway’den sonra ABD’de bu eşiğe ulaşan ikinci teknoloji dışı şirket oldu.

Kilo verdirme ilaçları şirketi zirveye taşıdı

Son dönemde hızla büyüyen kilo verme ilaçları pazarı, Lilly’nin değerini rekor seviyelere taşıdı. Şirket hisseleri yıl başından bu yana yüzde 35’in üzerinde yükselirken, bu artışın büyük kısmı obezite tedavilerine yönelik talep sayesinde gerçekleşti.

Eli Lilly’nin yeni ilaçları pazarda rakiplerini geride bıraktı

Novo Nordisk’in liderliğindeki pazarda Eli Lilly’nin yeni kilo verme ürünleri kısa sürede popülerleşerek rakibini geride bıraktı. Şirketin ürün portföyünden elde edilen gelirler, toplam cironun yarısından fazlasını oluşturdu ve son çeyrekte 10 milyar doları aştı.

Pazarın geleceği daha da büyüyor

Wall Street uzmanları, obezite ilaçları pazarının 2030’a kadar 150 milyar dolara çıkacağını, küresel satışların ise büyük ölçüde Eli Lilly ve Novo Nordisk tarafından yönlendirileceğini tahmin ediyor. Deutsche Bank analisti James Shin ise, Lilly’nin performansının artık “Muhteşem Yedili” olarak anılan büyük teknoloji şirketleriyle kıyaslandığını belirtiyor.