Eli Lilly, Pensilvanya’ya 3,5 milyar dolarlık üretim tesisi kuruyor

Eli Lilly, Pensilvanya’nın Lehigh Vadisi’nde 3,5 milyar dolarlık yatırım ile yeni bir üretim tesisi kurma planlarını duyurdu. Tesiste, özellikle kilo kaybı alanında öne çıkan yeni nesil enjekte edilebilir ilaçlar ve çeşitli tıbbi cihazlar üretilecek.

Tesisteki inşaatın 2026’da başlaması ve 2031’de tamamlanması hedefleniyor. Tam faaliyete geçtiğinde, mühendisler, laboratuvar teknisyenleri ve operasyon personelinden oluşan yaklaşık 850 kişi kalıcı olarak istihdam edilecek. İnşaat sürecinde ise yaklaşık 2.000 kişi geçici iş imkânı bulacak, böylece proje hem uzun vadeli hem de kısa vadeli ekonomik katkı sağlayacak.

"Amacımız, ABD’deki üretim ağımızı genişletmek"

Eli Lilly CEO’su David A. Ricks, “Amacımız, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları zamanında ulaştırmak ve ABD’deki üretim ağımızı genişletmek” dedi. Şirket, Lehigh Vadisi’nin tercih edilmesinde bölgedeki STEM üniversitelerine yakınlık, güçlü teknik altyapı ve elverişli imar koşullarının etkili olduğunu açıkladı. Yeni tesisin üretim süreçlerinde yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerinden yararlanılması planlanıyor.

Eli Lilly, 2020’den bu yana ABD’deki sermaye yatırımlarını 50 milyar doların üzerine taşıdı. Şirket, Alabama, Teksas, Virginia, Kuzey Carolina ve Indiana’da yeni tesisler kurarken, Porto Riko ve Wisconsin’de mevcut kapasiteyi artırma projeleri yürütüyor. Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, yatırımın eyalet ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu proje, milyarlarca dolarlık yatırım ve yüzlerce yüksek maaşlı iş imkânı sağlayacak” dedi.