ELİN Enerji, ABD’de SİRİUS PV markasıyla güneş haneli üretecek

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Türkiye’de yıllık 3,5 GW fotovoltaik panel üretim kapasitesine ulaşan ELİN Enerji, ABD’de 1000 MW/yıl kapasiteli güneş paneli fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

İlk fabrikalarını Ankara’da 2017 yılında faaliyete geçirdiklerini söyleyen ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, ikinci fabrikanın ise 2023 yılında devreye alındığını bildirdi. Son teknolojiyle fotofoltaik modül imalatı yaptıklarını dile getiren Yalı, 2500 MW/yıl kapasiteye sahip fabrikaya ek kapasite olarak 300 milyon liralık yatırımla 750 MW/yıl kapasiteli PV modül fabrikası kurduklarını aktardı. Arda Yalı bu fabrikada Sirius PV markasına üretim yaptıkları bilgisini verdi.

ELİN Enerji’nin Türkiye’deki yıllık 3,5 GW/Yıl fotovoltaik panel üretim kapasitesiyle Avrupa lideri olduğunun altını çizen Yalı, şimdi de ABD’de 1000 MW/yıl kapasiteli güneş paneli fabrikası kuracaklarını aktardı.

Fabrikanın yılın son çeyreğinde üretime geçmesini beklediklerini ifade eden Yalı, Teksas ya da Georgia eyaletlerinden birinde fabrika kurmayı planladıklarını, bunun dışındaki diğer tüm sözleşmelerin ise tamamlandığını belirtti.

Yatırım tamamlandığında ABD’de kapasite yönünden ilk 5 içinde yer alacaklarını söyleyen Arda Yalı, istihdam sayısının ise başlangıçta 250 olacağını anlattı.

Paris İklim Anlaşması ile birlikte 2053 sıfır karbon emisyonu hedefinde üreten, ihraç eden, inşa eden bir ELİN olması için çalıştıklarına değinen Yalı, “2024 yılında “Sirius PV USA” panellerimiz Amerika’da da çatılarda yerini alacak” dedi.

“Önümüzdeki yıl ABD çatılarında yer alacağız”

Faaliyet gösterdikleri iş kollarında en büyük değil, en iyi olmayı hedeflediklerini söyleyen Arda Yalı, “ELİN olarak Ar-Ge ve teknoloji yatırımımızla uluslararası standartlara uygun çalışan bir firmayız. ELİN Enerji imzası ile kalitesini sunan ‘Sirius PV USA’ fotovoltaik panellerimiz önümüzdeki yıl Amerika’da da çatılarda yerini alacak. Amerika’nın uçsuz bucaksız güneş enerjisi santrallerinde ‘Sirius’ gücü ile temiz enerji üreteceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığına son verme noktasında yenilenebilir enerjide güneşin payını artırmak için 2023’ü seferberlik yılı olarak ilan ettiklerini belirten Yalı, “Dünyanın 2053 sıfır karbon emisyonu hedefinde Türkiye’de üretilen yenilenebilir enerji komponentlerinin rolü çok büyük olacak. Türkiye’de en yüksek yerlilik oranı ile üretilen fotovoltaik panellerimizi 100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden bir üretim üssü ELİN olarak 7 kıtada Türk bayrağını fotovoltaik panellerimiz ile dalgalandırmaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

“2022’de ihracatı 5 kat büyüttük”

Yalı bugüne kadar 400 MW’nin üzerinde PV enerji santrali kurulumu ve 1000 MW’e yakın panel üretimi gerçekleştirdiklerini kaydederken, “Özellikle ihracat konusunda da her geçen yıl pazarımızı genişleterek büyütüyoruz. Avrupa, Amerika ve Afrika pazarlarına ihracat yapma hedefi doğrultusunda yeni ürünler geliştirmekteyiz. 2022 yılında 2021 yılına göre 5 katı bir büyüme gerçekleştirdik. 2023 yılında hedefimiz 2022 yılına göre 3 katı bir büyümedir. ELİN Enerji olarak öngörümüze göre 2 yıl içerisinde toplamda 10 kat kadar bir büyüme söz konusudur” dedi.