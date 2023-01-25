ELİN, KEHUA Tech Solar İnvertörleri'nin tek yetkili distribütörü oldu

ANKARA (EKONOMİ) – ELİN ve Kehua Tech, küresel pazarda etkin güç elektroniği ürünlerinden Kehua Tech Solar İnvertörleri'ne yönelik satış-pazarlama faaliyetlerini kapsayan bir iş birliği için sözleşme imzaladı. Şirketten verilen bilgide Elin Enerji’nin, KEHUA marka solar invertörlerin Türkiye tek yetkili servis partneri olarak müşterilerine satış sonrası süreçlerde de hizmet vereceği belirtildi.

ELİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Karakeçili anlaşmaya yönelik yaptığı değerlendirmede, “ELİN olarak, mevcut 2500MW/yıl kapasitesindeki PV Modül fabrikamız ile Türkiye pazarının en önemli üreticilerinden birisi olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam ederken bir yandan Akıllı Enerji Yönetim Sistemleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinde 360 derece Yüksek Enerji Verimliliği sağlamak üzere ileri teknolojiyi de ülkemize getiriyoruz” dedi.

Geçen yıl, sektöre en çok panel tedariği sunan firma olduklarını hatırlatan Karakeçili, Ankara ASO 2. OSB’de 750MW/yıl kapasiteli ek PV modül fabrikasının Mart 2023’de faaliyete başlayacağını, üretim ve yatırım yapan bir firma olma özelliklerini koruyacaklarını açıkladı. Karakeçili, üretim yanında, KEHUA ile yaptıkları solar invertör alanındaki işbirliğinin de sektör açısından önemli olduğunu vurguladı.

KEHUA Tech Yönetim Kurulu Başkan Vekili Xu: Uzun soluklu iş ortaklığı olacak

KEHUA Tech Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sunny Xu ise yaptığı değerlendirmede, Türkiye pazarının şirketleri için önemli olduğunu belirterek, “Doğru bir yapılanma ile Türkiye pazarında yer almak istiyorduk. ELİN bizlere çok profesyonel ve heyecan verici bir iş modeli sundu ve biz bu heyecan ile Türkiye pazarına giriş için doğru zamanın geldiğine inandık. Bu stratejik ve uzun soluklu iş ortaklığı bizleri çok heyecanlandırıyor. Her geçen gün ortaklığımızın kapsamını büyüterek işbirliğimizde ilerleyeceğimize inanıyoruz” dedi.

Çin’in en büyük UPS üreticisi olan KEHUA Tech, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan invertör üretimi de gerçekleştiriyor. Dünya ölçeğinde faaliyet gösteren şirket, özellikle “Enerji Depolama İnvertör” portföyü ile biliniyor. Şirket, ticari ve endüstriyel tesis ve arazi tipi projeler için hem dizi hem de merkezi solar invertör çözümleri, enerji depolama sistemleri için kullanılan çift yönlü enerji akışına olanak sağlayan invertörlere ve de anahtar teslim depolama sistemleri ile geniş bir ürün yelpazesinde hizmet sunuyor.