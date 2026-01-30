Elisa’nın uluslararası yazılım gelirleri büyümesine rağmen toplam kar beklentileri sınırlı kaldı

Finlandiya’nın önde gelen mobil ve yazılım hizmetleri sağlayıcısı Elisa, aralık ayının son çeyreğinde analist tahminlerinin gerisinde kalan finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri 588 milyon Euro olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artış gösterse de, piyasa beklentisi olan 595 milyon Euro’nun altında kaldı.

FAVÖK beklentilerin altında kaldı, tek seferlik giderler öne çıktı

Karşılaştırılabilir FAVÖK ise 198 milyon Euro ile yalnızca yüzde 0,2 artış kaydetti; bu rakam 202 milyon Euro olan tahminin yüzde 2 altında kaldı. Çeyrekte toplam 40 milyon Euro tutarında tek seferlik gider oluştu. Bunun 26 milyon Euro’su yeniden yapılandırma, 12 milyon Euro’su ise ağ sökme ve onarım maliyetlerinden kaynaklandı.

Mobil hizmet gelirleri, üçüncü çeyrekteki yüzde 3,3 büyümeden yüzde 2,4’e yavaşladı. Faturalı hat ARPU’su (abone başına ortalama gelir) ise yüzde 3 arttı. Şirket, Finlandiya’da makineler arası bağlantılar hariç 19.000 faturalı abone kaybı yaşadı; faturalı hat müşteri kaybı oranı yüzde 23 seviyesine yükseldi. UBS analistleri, temel göstergelerdeki bozulmayı yoğun 4G rekabeti ve ülkedeki ilk sanal mobil şebeke operatörünün sınırlı etkisine bağladı.

Fiber talebi güçlendi, uluslararası yazılım gelirleri hız kazandı

Öte yandan, güçlü fiber internet talebi sayesinde sabit hizmet gelirleri yüzde 1,7 artarken, uluslararası yazılım hizmetleri gelirleri yüzde 21,5 büyüme gösterdi. Elisa, 2026 yılı için gelirlerini 2025 seviyesinde veya bir miktar artırmayı hedefliyor; piyasa beklentisi ise yüzde 2,3 artış yönündeydi. Karşılaştırılabilir FAVÖK’ün 815 milyon Euro ile 845 milyon Euro arasında gerçekleşmesi bekleniyor; bu, 2025’e kıyasla yüzde 1 ila yüzde 5 büyüme anlamına geliyor.

Telekomünikasyon hizmet gelirlerinin yüzde 1 ila yüzde 3 arasında artması ve uluslararası yazılım hizmetlerinin organik olarak yüzde 10’dan fazla büyümesi öngörülüyor. Sermaye harcamalarının satışların yaklaşık yüzde 12’si seviyesinde olması planlanıyor. Yönetim kurulu, 2025 için hisse başına 2,40 Euro temettü dağıtmayı kararlaştırdı; bu, yüzde 2 büyüme ve yüzde 6,5 getiri anlamına geliyor.

Dönüşüm programı başlatıldı, nakit akışı beklentilerin altında kaldı

Elisa, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren yıllık yaklaşık 40 milyon Euro tasarruf sağlayacak bir dönüşüm programını hayata geçirdi. İşletme nakit akışı çeyrekte yüzde 5,1 artarak 124 milyon Euro’ya yükseldi; bu rakam beklentilerin yüzde 4,1 altında kaldı. Sermaye harcamaları ise 74 milyon Euro ile satışların yüzde 12,6’sına denk geldi.

Estonya operasyonları, yüzde 3,3 gelir artışı kaydederken FAVÖK yıllık bazda yüzde 1,1 düştü. Uluslararası yazılım hizmetleri FAVÖK’ü çeyrekte 4 milyon Euro’ya ulaştı ve böylece 2025 yılı FAVÖK’ü ilk kez pozitif bölgeye geçti.