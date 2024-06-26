Elite Naturel, yeni fabrika ile kapasitesini yüzde 50 artıracak

Elite Naturel, Ankara Polatlı’da devreye alınacak yeni fabrikası ile üretim kapasitesini yüzde 50 artırarak yıllık 45 bin tona çıkarmayı planlıyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlayacak olan bu yeni tesis, Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

Tesis, 8 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçiriliyor. Bu yatırım, altyapı, inşaat, alan çalışmaları, hat kurulumları, makine ekipmanları ve personel istihdamı gibi birçok alanda gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Elite Naturel’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Çağrı Eşmekaya, “Polatlı’da kurulan yeni fabrikamız, yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize de büyük katkı sağlayacak. Bu yatırımla, yerel ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzakdoğu pazarlarındaki varlığımızı artırarak, organik ve sağlıklı atıştırmalık ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız.” dedi.

Bölge ekonomisine katkı

Yeni açılacak olan fabrika, 75-100 kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli bir katkı sunacak. İnsan kaynakları, idari işler, üretim, kalite ve Ar-Ge alanlarında hizmet verecek olan personel, fabrikanın dört ana üretim hattında görev yapacak. Konsantre, meyve işleme, freeze dry ve air dry hatlarında; meyve ve sebzelerin ön işleme ve dönüşüm ürünleri, meyve ve sebze konsantreleri, dondurularak kurutulmuş taze meyve ve sebzeler, fonksiyonel atıştırmalıklar, smoothie karışımları, kurutulmuş meyve ve sebze cipsleri, fonksiyonel krakerler ve posa kurutma ürünleri üretilecek.

Ciroda yüzde 25’lik artış bekleniyor

Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte yıllık ciroda yüzde 25 artış bekleniyor. Bu artışın özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzakdoğu pazarlarındaki büyüme hedefini desteklemesi öngörülüyor. Sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde, fabrikada güneş enerjisi sistemi projeleri uygulanacak ve biyolojik arıtma tesisi sayesinde hatların temizlenmesinde kullanılan sular arıtılarak doğaya geri kazandırılacak. Ayrıca, meyve ve sebze işlemelerinden çıkan posalar, freeze dry ve air dry hatlarında atıştırmalık veya çay ürünleri için kurutulmuş posalara dönüştürülecek. Bu posaların pet ürünleri olarak kullanılması hedefleniyor. Karbon emisyonunu azaltmak için gerekli tedbirler ve uygulamalar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını vurgulayan Eşmekaya, “Yeni fabrikamız, çevresel etkileri en aza indirme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım. Müşterilerimize daha kaliteli ürünler sunarken, doğaya olan sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz.” diye konuştu.

Bu yatırım, Elite Naturel’in çevreye duyarlı üretim anlayışını yansıtmakta ve organik, sağlıklı atıştırmalık ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini destekliyor. Elite Naturel, yeni fabrikası ile birlikte müşterilerine daha kaliteli ürünler sunmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmayı sürdürüyor.