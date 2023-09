Elite World Hotels&Resorts’ta Down sendromu farkındalık buluşması

Toplumun Down sendromu konusunda algısını iyileştiren projeler yürüten Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye), Down sendromlu bireylerin bebeklikten itibaren her yaşta ve konumda karşılaştıkları zorluklar ile mücadele ederek fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Dernek, 2022 yılının Aralık ayından bu yana, İngiltere menşeli Compass Group Foundation tarafından fonlanan “Herkesin Yeri Var Projesi” ile Down sendromlu bireylerin istihdamını sağlayıp iş hayatına katılımlarını artırırken, bu doğrultuda verdiği ücretsiz eğitimler sayesinde de kurumsal şirketlerin farkındalığını artırıyor.

Proje doğrultusunda farkındalık ve kapsayıcılık eğitimleri veriliyor. Bu sayede projenin Down sendromlu bireylerin topluma katılımlarını sağlamasının yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemesi konusunda da katkı sağlaması amaçlanıyor.

Down sendromlu bireyler liderlik yeteneklerini ortaya koydu

Elite World çalışanları tarafından hem otel konaklamalarında hem de günlük yaşamda Down sendromlu bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak üç otelde düzenlenmesi planlanan buluşmaların ilki Elite World merkez ofis kadrosunun katılımıyla 22 Ağustos 2023 tarihinde Elite World Comfy İstanbul Taksim’de gerçekleşti. Otel çalışanların öz farkındalığını artırmak, farklılıklara karşı olan tavrı düşündürmek ve kapsayıcılık algısının gelişmesi için motive etmek amacıyla tasarlanan eğitimi, neşeyle geçen bir atölye çalışması izledi. Buluşma kapsamında, Down sendromlu bireylerin liderlik ettiği “Marshmallow Challenge Atölyesi” de düzenlendi. Katılımcıları iki gruba ayırarak marshmallow ve spagettilerden kule yapma yarışını yöneten Down sendromlu bireylerin hakemliğinde iki grubun da eşit olduğu sonucuna varıldı.



Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) ile çalışmalarını sürdürmeyi ve geliştirmeyi planlayan Elite World Hotels&Resorts grubunun diğer otellerinde de çalışanlar ve Down sendromlu bireyleri bir araya getiren etkinlikler gerçekleştirilmeye devam edecek.