Elmaksan, Orta Doğu ve Afrika’da daha da genişleyecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 yılında transformatör üretimine başlayan Elmaksan, geçtiğimiz yıl başladığı 2’nci etap fabrika yatırımlarını tamamladı. Firma, 16 megavat güce sahip transformatörleri üretecek altyapıya erişti. Yeni üretim gücüyle Orta Doğu ve Afrika’daki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Elmaksan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yavuzel, yatırım enerjilerini makine ve ekipman tedarikine çevirdiklerini aktardı. İbrahim Yavuzel, “Kazan hattımızı 2022 yılında devreye almıştık. Kazanlarımızın kesim, büküm ve kaynak gibi tüm proseslerini yeni nesil tam otomasyonla kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu yıl içerisinde de tam otomasyonlu yüksek gerilim folyo hattı, yeni nesil sargı hatlarımız ve nüve üretim hattımızı da devreye aldık. Ayrıca boyahane kapasitemizi artırıp akıtma boya proseslerini de bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Yeni hatlarımızın da devreye girmesiyle birlikte üretim kapasitemizi yüzde 30 arttı. Bu yatırımlar sayesinde üretimde artık daha hızlı aksiyon alıyoruz” dedi.

Afrika ve Orta Doğu’da genişlemesini sürdürecek

Tüm makine hatlarının tamamlanması ile birlikte Orta Doğu ve Afrika pazarındaki orta güç transformatörlerinde avantajlı konuma geldiklerini söyleyen Yavuzel, “Üretimimizin yüzde 70’ini ihracata yüzde 30’unu da yurt içi pazarda değerlendiriyoruz. Irak, Suriye, Azerbaycan, Mısır, Moldova, Mali, Libya, Cezayir ve Türki Cumhuriyetler’e aktif ihracatımız var. Yurt içinde ise ürünlerimiz Türkiye’nin 81 ilinde hem elektrik dağıtım, hem yenilenebilir enerji santrali hem de sulama projelerinde kullanılıyor. Üretim altyapımız geliştikçe elektrik dağıtım şirketleriyle ve küresel alıcılarımızla olan işbirliğimiz daha da güçleniyor. Hedefimizde daha yüksek gerilim oranlarına sahip güç transformatörleri var. Teknik ekibimizin hazırlıkları devam ediyor. Bu sayede Orta Doğu ve Afrika pazarında daha avantajlı duruma geleceğiz. Aynı zamanda mevcut pazarlarımızdaki ülke sayılarımızı artıracak rekabet gücüne erişeceğiz” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji ve atık yönetimi projeleriyle ile yeşil fabrika olacak

Üretimdeki yatırımlara ek olarak yeşil fabrika olmak için yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanında yeni projeler hazırlıklarını söyleyen Yavuzel, “6.150 metrekare büyüklüğündeki çatımızı etaplar halinde solar panellerle donatacağız. Projemizin tüm fizibilite çalışmaları tamamlandı. Çağrı mektubu aşaması için girişimlerimiz devam ediyor. İlk etapta 400 kilovat kapasiteli bir GES kurmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.