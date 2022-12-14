Elon Musk, 5,7 milyar dolar bağışı Musk Vakfı'na yapmış

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın geçen yıl 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesi bağışının adresi netleşti. Milyarder iş insanının bugüne kadar gizli kalan bağışı Musk Vakfı’na gitti ve bu sayede vakıf ABD’nin en büyük vakıfları arasına girdi.

Bloomberg News’in haberi dayandırdığı bir vergi beyannamesine göre Musk Vakfı, 2021'in sonunda 9,4 milyar dolarlık varlığa sahipti. Vakıf geçen yıl kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yaklaşık 160 milyon dolar gönderdi ve bu tutar dünyanın en zengin insanının bir takvim yılında kuruluşundan gerçekleştirdiği en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Musk'ın, Memphis merkezli St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne verdiği 55 milyon dolar ve ardından karbon temizleme projeleri için ortaklık kurduğu X Ödül Vakfı'na (X Price Foundation) sağladığı 54 milyon dolar, bu dönemdeki en yüksek bağışları oldu. Yapay zeka ve biyoteknoloji risklerini azaltmaya odaklanan Future of Life Enstitüsü'ne de 4 milyon dolar vermişti.

2021'in sonunda 55 milyar dolarlık kaynağıyla ABD'nin en büyük vakfı olan Bill ve Melinda Gates Vakfı ise bir yetkiliye göre geçen yıl yaklaşık 6,2 milyar dolar hibe sağladı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 51 yaşındaki Musk'ın kişisel serveti 167,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor