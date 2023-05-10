Elon Musk duyurdu: Twitter'a arama özelliği geliyor

Twitter Inc'in CEO'su Elon Musk, platforma çağrı ekleme ve şifreli mesajlaşma dahil olmak üzere gelecek yeni özellikler hakkında ayrıntıları açıkladı.

Musk, attığı bir tweette, platformda kullanıcının sesli ve görüntülü sohbet edebileceği özelliğin yakında geleceğini belirtirken, şifreli doğrudan mesajların bir sürümünün yakın zamanda kullanılabileceğini söyledi.

Ancak, aramaların şifrelenip şifrelenmeyeceği hakkında bir açıklama yapmadı.