Elon Musk, Grok ekibinde 500'den fazla kişinin işine son verdi

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, şirketin Grok sohbet botunun geliştirilmesine yardımcı olan veri etiketleme ekibinden en az 500 kişiyi işten çıkardı.

Business Insider'ın haberine göre çalışanlara, cuma gecesi gönderilen bir e-posta ile genel yapay zeka eğitmenlerinden oluşan ekibin küçültüleceği bildirildi. İşten çıkarılan personele, sözleşmelerinin bitiş tarihine kadar veya 30 Kasım'a kadar ödeme yapılacağı, ancak erişimlerinin işten çıkarma günü itibarıyla sonlandırılacağı ifade edildi.

xAI: “Uzman ekibi 10 kat artıracağız”

xAI, yorum talebine yanıt olarak X platformunda yaptığı paylaşımı işaret etti. Şirket, farklı alanlarda işe alımlar yaptığını ve uzman yapay zeka eğitmen ekibini 10 kat büyütmeyi planladığını duyurdu.

Business Insider'a göre işten çıkarılan veri etiketleme ekibi, xAI'nin en büyük çalışan grubuydu ve Grok'un dünyayı anlamasını sağlamak için ham verileri bağlamsallaştırarak kategorize ediyordu.

Wall Street Journal'ın haberine göre xAI'nin mali işler direktörü Mike Liberatore, sadece birkaç ay görev yaptıktan sonra temmuz sonunda şirketten ayrıldı.

Musk'ın hedefi: Büyük teknolojiye rakip olmak

Elon Musk, 2023 yılında xAI'yi kurarak büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki hakimiyetine meydan okumayı hedeflediğini açıklamıştı. Musk, rakiplerini “aşırı sansür uygulamak" ve “güvenlik standartlarında gevşek davranmak" ile suçlamıştı.