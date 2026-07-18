Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı: 1 trilyon dolarlık erime

ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte satış baskısının etkisiyle Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in hisseleri yüzde 4,6'ya varan düşüş kaydetti. Hisse fiyatı 125,13 dolara kadar gerilerken, şirketin toplam piyasa değeri de 1,65 trilyon dolara indi.

SpaceX, tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmesinin ardından üçüncü işlem günü olan 16 Haziran'da piyasa değerini 2,64 trilyon dolara çıkararak tarihi bir rekora imza atmıştı.

Ancak cuma günü hisselerde görülen sert satış baskısında, şirketin Starship roketinin planlanan fırlatmasının bir motor arızası nedeniyle son anda iptal edilmesi etkili oldu. Bu gelişme, yatırımcıların satışa yönelmesinde önemli rol oynadı.

Starship ertelemesi SpaceX hisselerini vurdu: Halka arz fiyatının da altına geriledi

SpaceX yönetimi, Starship roketinin fırlatılışının ertelendiğini ve birkaç gün içinde yeni bir deneme yapılacağını duyurdu. Ancak bu açıklama, yatırımcıların endişelerini gidermeye yetmedi.

Satış baskısının artmasıyla birlikte şirket hisseleri, 135 dolarlık halka arz fiyatının da altına gerileyerek halka arz sonrası ilk önemli destek seviyesini kaybetti. Bu gelişme, yatırımcı güvenindeki zayıflamanın sürdüğüne işaret etti.