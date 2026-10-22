Elon Musk’tan 3,6 trilyon dolarlık dev hamle: Tesla ve SpaceX birleşiyor mu?

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Elon Musk, sahibi ve yöneticisi olduğu Tesla ile SpaceX’in birleşme olasılığını değerlendirmek üzere iki şirkette de özel komiteler oluşturulduğunu duyurdu. Komitelerde bağımsız yöneticiler görev alacak.

Musk, her iki şirketin de en büyük hissedarlarından ve yöneticilerinden biri olması nedeniyle olası birleşme görüşmelerinde çıkar çatışması bulunduğunu belirtti. Bu nedenle görüşmelere katılamayacağını ifade eden Musk, iki şirketin anlaşmaya varacağının kesin olmadığını da vurguladı.

Birleşmenin gerçekleşmesi halinde şirketlerin mevcut piyasa değerleri üzerinden yaklaşık 3,6 trilyon dolarlık bir yapı ortaya çıkabileceği ve bu yapının dünyanın en değerli beş şirketi arasına girebileceği öngörülüyor.

Roketlerden otomobillere, robotlardan yapay zekâya

Birleşik şirket, birbirinden farklı ancak teknoloji ekseninde kesişen çok sayıda alanda faaliyet gösterebilir. Bu yapı; SpaceX’in roket ve uzay taşımacılığı faaliyetlerini, Starlink’in uydu internet hizmetlerini, Tesla’nın elektrikli otomobil ve robotik çalışmalarını, ayrıca sohbet botları ve sosyal medya gibi alanları aynı çatı altında toplayabilir.

Tahminlere göre birleşik şirketin çalışan sayısı 155 bini aşabilir. Şirketlerin bu yılki toplam gelirinin ise yaklaşık 153 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Böylesine geniş bir faaliyet alanının tek bir şirket bünyesinde toplanması, Musk’ın yapay zekâ, uzay teknolojileri ve otomotiv sektörlerindeki yatırımları arasında daha güçlü bir iş birliği kurulmasını sağlayabilir. Öte yandan farklı sektörlerin sermaye ihtiyaçlarının aynı yapı içinde yönetilmesi yeni finansal riskler de yaratabilir.

54 milyar dolarlık nakit açığı riski

Birleşme planının önündeki en önemli sorunlardan biri, dev yatırımların finansmanı olarak öne çıkıyor.

Analistlerin tahminlerine göre yapay zekâ altyapısı, çip fabrikaları ve roket teknolojilerine yönelik yatırımların etkisiyle birleşik şirketin negatif serbest nakit akışı en az 54 milyar dolara ulaşabilir. Bu durum, şirketlerin büyüme hedeflerini finanse etmek için yüksek miktarda kaynağa ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor.

Musk’ın yapay zekâyı öncelikli alan olarak konumlandırması da yatırım ihtiyacını artırıyor. Musk, SpaceX’in bilgi işlem kapasitesinin bu yılın sonuna kadar yaklaşık 3 gigavata, gelecek yılın sonuna kadar ise 13 gigavata ulaşmasını hedefliyor. Kapasitenin 20 gigavatı aşabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor.

Musk’ın Tesla üzerindeki kontrolü artabilir

Olası birleşme, şirketlerin yönetim yapısı ve Musk’ın oy hakları bakımından da önemli sonuçlar doğurabilir.

Musk, SpaceX’te oy haklarının yaklaşık yüzde 84’ünü kontrol ederken Tesla’daki oy payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Bu farklılık, iki şirketin birleşmesi durumunda Musk’ın yeni yapı üzerindeki kontrolünün nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Tesla’nın elektrikli otomobillerin yanı sıra otonom sürüş teknolojileri ve Optimus insansı robot programı da bulunuyor. Şirketin bu yıl 500 binden fazla Model 3, 1 milyondan fazla Model Y ve 22 bin Cybertruck satması bekleniyor.

Tesla ile SpaceX arasındaki mevcut ticari ve teknolojik ilişkiler de birleşme ihtimalinin değerlendirilmesinde önem taşıyor.

Terafab projesi ve milyarlarca dolarlık iş birliği

Tesla ve SpaceX, yapay zekâ yazılımı, çip tasarımı, robotik ve uzaya yük taşıma gibi alanlarda iş birliği yapıyor. İki şirketin Teksas'ta Terafab adı verilen ortak bir yarı iletken tesisi kurma planı bulunuyor. Projenin maliyetinin 119 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Şirketler arasındaki ticari ilişkiler de dikkat çekiyor. SpaceX’in Tesla’dan yaklaşık 1 milyar dolarlık Megapack batarya sistemleri ve Cybertruck satın aldığı aktarılıyor. Ayrıca Tesla’nın xAI yatırımıyla bağlantılı hisse dönüşümü sonucunda Tesla, SpaceX’in hissedarları arasına girdi.

Bu ilişkiler, şirketler arasındaki teknolojik ve finansal bağların birleşme gerçekleşmeden önce de güçlendiğini gösteriyor.

Uzaydan internet, yörüngede veri merkezleri ve Mars hedefi

Musk’ın uzun vadeli planları yalnızca otomobil ve roket üretimiyle sınırlı değil. Girişimci, Starlink’i uzaydan telefon hizmeti sunan büyük bir mobil operatöre dönüştürmeyi, veri merkezlerini yörüngeye taşımayı ve Mars’ta insan yerleşimi kurmayı hedefliyor.

SpaceX’in uzay taşımacılığı kapasitesi ile Tesla’nın batarya, robotik ve yapay zekâ teknolojilerinin aynı şirket bünyesinde birleşmesi, bu hedefler açısından stratejik avantaj sağlayabilir.

Ancak söz konusu projeler yüksek maliyet, teknolojik belirsizlik ve uzun yatırım süreleri içeriyor. Bu nedenle birleşmenin sağlayabileceği operasyonel avantajların, ortaya çıkabilecek finansman yüküyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Hissedarlar ve düzenleyiciler birleşmenin önünde engel olabilir

Birleşmenin önündeki önemli sınavlardan biri de hissedarların onayı olacak. Tesla hissedarlarının gerekli çoğunluk desteğini vermesi gerekiyor. Musk’ın daha önce SolarCity’yi Tesla bünyesine katması da hissedarlar tarafından açılan bir davaya konu olmuştu. Bu geçmiş, yeni bir birleşmede kurumsal yönetim ve çıkar çatışması tartışmalarını yeniden gündeme getirebilir.

Anlaşmanın ayrıca ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Çin’de düzenleyici incelemelerden geçmesi gerekecek.

Tesla’nın geçen yıl Çin’de 21 milyar dolar gelir elde etmesi ve SpaceX’in ABD savunma projelerinde yüklenici olarak faaliyet göstermesi, Çin’deki onay sürecini özellikle karmaşık hale getirebilir. SpaceX’in ABD ulusal güvenliği kapsamında son çeyrekte 18 yeni fırlatma görevi aldığı ve ABD hükümeti için Starshield askeri uydularını ürettiği belirtiliyor.

Çinli askeri araştırmacıların, SpaceX’in Ukrayna’ya terminal sağlamasının ardından Starlink’i tehdit olarak nitelendirmesi de jeopolitik boyutu öne çıkarıyor.

JPMorgan analistleri, bu koşullar altında Tesla’nın Çin faaliyetlerini ayrı bir yapıda tutmak veya kontrolünü Çinli bir konsorsiyuma devretmek zorunda kalabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Birleşme gerçekleşecek mi?

Tesla ve SpaceX’in tek çatı altında toplanması, Musk’ın otomotiv, yapay zekâ ve uzay teknolojilerini bir araya getirme hedefinde yeni bir aşama olabilir. Ancak yüksek yatırım ihtiyacı, hissedar onayı, çıkar çatışması tartışmaları ve uluslararası düzenleyici süreçler, anlaşmanın önündeki belirsizlikleri artırıyor.

Tesla’ya yakın bir kişinin, birleşmenin Donald Trump’ın görev süresi sona ermeden tamamlanmasının önemli olduğunu söylediği ve anlaşmanın gerçekleşmesini beklediği aktarıldı. Aynı kaynak, sürecin öngörülenden daha uzun sürebileceğini de belirtti.

Yaklaşık 3,6 trilyon dolarlık birleşme ihtimali, Musk’ın teknoloji imparatorluğunu daha da büyütebilir. Ancak bu ölçekte bir anlaşmanın hayata geçmesi, yalnızca şirketlerin stratejik hedeflerine değil, finansal koşullara ve düzenleyici onaylara da bağlı olacak.