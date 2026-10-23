Elon Musk'tan medya dünyasında milyar dolarlık hamle: Hangi şirkete yatırım yaptı?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Milyarder iş insanı Elon Musk, CNN'in de bağlı olduğu medya grubu Skydance'e 1 milyar dolar yatırım yaptı. Söz konusu yatırımın, Paramount ile Warner Bros'un birleşmesinin ardından oluşan yeni medya yapılanmasında Musk'a ortaklık payı sağlayacağı belirtildi.

Yatırımın, Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın eşi Laurene Powell Jobs'ın da aralarında bulunduğu mevcut hissedarların sermaye katkılarıyla birlikte gerçekleştirildiği aktarıldı.

80 milyar dolarlık borç yükü gündemde

Birleşmenin ardından yaklaşık 80 milyar dolar net borca ulaştığı belirtilen Skydance, yeni yatırımlarla mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket yönetimi, birleşme sonrasında operasyonel verimliliği artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla 6 milyar dolarlık tasarruf hedefi açıklamıştı.

Musk'ın yatırımı, anlaşmaya 40 milyar dolarlık kişisel finansal destek sağladığı belirtilen Oracle'ın kurucusu Larry Ellison üzerindeki finansman baskısının hafiflemesine de katkı sağlayabilir.

Musk ve Larry Ellison arasındaki iş birliği

Yatırım, Elon Musk ile Skydance'in kontrolünü elinde bulunduran Larry Ellison arasındaki iş ilişkisini yeniden gündeme taşıdı.

Ellison, Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sürecinde 1 milyar dolarlık finansman desteği sağlamıştı.

Son yatırımla birlikte iki milyarder arasındaki iş birliğinin medya ve teknoloji alanlarında genişleyebileceği değerlendiriliyor.

CNN, HBO Max ve Paramount+ aynı çatı altında

Paramount ile Warner Bros'un birleşmesiyle oluşan medya grubu, eğlence ve haber sektörünün önde gelen markalarını bünyesinde topluyor.

Harry Potter ve Game of Thrones gibi küresel çapta tanınan yapımların arkasındaki stüdyoların yanı sıra HBO Max ve Paramount+ dijital yayın platformları da grubun bünyesinde bulunuyor.

CNN ve CBS News gibi büyük haber kuruluşları da yeni yapılanmanın önemli parçaları arasında yer alıyor.

X ve SpaceX ile yeni ortaklıklar gündeme gelebilir

Musk'ın yatırımı, Skydance ile sosyal medya platformu X arasında içerik ortaklıkları kurulabileceği yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Bunun yanı sıra Musk'ın şirketlerinden SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink ile medya grubunun dijital yayın ve dağıtım alanlarında iş birliği yapması da olası senaryolar arasında gösteriliyor.

CNN Üst Yöneticisi Mark Thompson ise yeni yönetimin CNN'in bağımsız gazetecilik anlayışını tam olarak destekleyeceğini ifade etti.

Küresel medya sektöründe rekabet kızışıyor

Paramount ile Warner Bros'un birleşmesi, içerik üretimi, dijital yayıncılık ve haber yayıncılığını aynı çatı altında buluşturan büyük ölçekli bir medya yapılanması ortaya çıkardı.

Netflix ve Disney+ gibi platformlarla rekabetin yoğunlaştığı sektörde, teknoloji milyarderlerinin medya şirketlerine yaptığı yatırımlar da önem kazanıyor.

Musk'ın Skydance'e yatırımı, geleneksel medya kuruluşları ile sosyal medya ve uydu internet teknolojileri arasında kurulabilecek yeni iş birliklerini yeniden gündeme taşıdı.