Eloquent AI 7,4 milyon dolarlık tohum yatırımını 3 günde tamamladı

Finans kuruluşlarının müşteri hizmetleri fonksiyonlarını ve süreçlerini yapay zekayı kullanarak uçtan uca otomatize etmelerini ve yönetmelerini sağlayan Eloquent AI, Amerikalı Foundation Capital liderliğinde 7,4 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı. Yatırım turu yalnızca üç gün içerisinde yatırımcılardan hedeflenenin 12 katı üzerinde talep gördü.

İkinci girişimini hayata geçiren Tuğçe Bulut ve makina öğrenmesi profesörü Dr. Aldo Lipani tarafından kurulan Eloquent AI, regülasyona tabi finansal kurumların müşteri hizmet operasyonlarını otomatikleştirmek üzere tasarlanmış ilk Yapay Zekâ Operatörünü geliştirdi. Geleneksel chatbot’ların ya da yalnızca sıkça sorulan sorulara yanıt vermekle sınırlı yapay zekâ araçlarının ötesine geçen Eloquent AI Operatörleri; dolandırıcılık incelemeleri, ihtilaf çözümü ve KYC/AML denetimleri gibi kritik süreçleri uçtan uca, tam denetlenebilirlik ve uyumluluk sağlayarak otomatikleştiriyor.

Eloquent AI Kurucu Ortağı Tuğçe Bulut kurumların biriken müşteri destek operasyonlarıyla ciddi vakit kaybetmesine dikkat çekerek “Finansal kurumların teknoloji adaptasyonunda geride kaldıkları yönündeki klişenin fazlasıyla abartıldığını görüyoruz. Bu kurumlar çoğu zaman uyumluluk gereklilikleri ve biriken müşteri operasyonlarıyla uğraşıyor. Bu sorunları çözme isteği kesinlikle mevcut, ancak şimdiye kadar doğru bir araç yoktu.” dedi.

Yaptıkları yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Logo Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı “Eloquent AI, finansal kurumların regülasyona tabi müşteri hizmetlerini uzun entegrasyon süreçlerine gerek duymadan yeniden tasarlamalarına imkân tanıyor. Bu, kurumlar için gerçek bir dönüm noktası. Klasik bir yapay zekâ asistanının ötesine geçerek müşteri operasyonlarını çok daha geniş bir alanda güvenilir şekilde otomatize edebiliyor. Tuğçe ve Aldo’yu uzun zamandır tanıyoruz; ilk günden itibaren yanlarında yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

Eloquent Yapay Zekâ Operatörü, regülasyona tabi finansal kurumlar için özel olarak geliştirildi

Çoğu yapay zekâ aracı yalnızca basit sohbetlere odaklanırken, Eloquent AI, finansal kurumlar için kritik öneme sahip konuşmaların otomasyonu ihtiyacından doğdu. Bugün müşteri taleplerinin yalnızca yüzde 20–30’u genel yapay zekâ araçlarıyla karşılanabiliyor. Geri kalan talepler ise iç sistemlere giriş yapmayı, belgeleri incelemeyi ve farklı araçlar arasında işlemleri birleştirmeyi gerektiriyor. Bu karmaşık ve yüksek maliyetli iş akışları, BT ekiplerinin API geliştirmeye sınırlı zaman ayırabilmesi nedeniyle çoğunlukla manuel olarak yürütülüyor. İşte bu noktada, basit SSS botlarının ötesine geçerek gerçek operasyonel dönüşüm sağlayan Eloquent AI devreye giriyor.

Şirketin geliştirdiği Yapay Zekâ Operatörü, regülasyona tabi finansal iş akışları için özel olarak tasarlanıp eğitildi ve Eloquent AI’nin kendi çok modlu büyük dil modeli Oratio tarafından destekleniyor. Operatörler, tarayıcı kontrol teknolojisi ve bilgisayarla görme yöntemlerini kullanarak insan temsilcilerin iç sistemlerdeki adımlarını gözlemliyor, öğreniyor ve bu süreçleri API, komutlama ya da mühendislik desteğine ihtiyaç duymadan kusursuz biçimdetaklit ediyor.

Standart operasyon prosedüründen tam otomasyona

Eloquent AI’nin benzersiz “Eloquent Operasyon Prosedürleri” (EOP) sayesinde, müşteri deneyimi ekipleri Yapay Zekâ Operatörüne görevleri yalnızca doğal bir dille anlatarak veya ekranda göstererek öğretebiliyor. Operatör, iş akışını bağımsız bir şekilde öğreniyor ve uyguluyor, tıpkı bir insan gibi iç sistemlerde güvenle hareket edebiliyor.

Bu yaklaşım, müşteri deneyimi ve operasyon ekiplerinin yüksek hacimli, tekrarlayan iş akışlarını kendi başlarına otomatikleştirmelerini sağlayarak mühendislik kapasitesine olan bağımlılığı azaltıyor. Aynı zamanda teknik ekipler, sınırlar koyma, deterministik kurallar tanımlama ve temsilcilerin iç sistemlerle nasıl etkileşim kuracağını yönetme yetkisini ellerinde tutuyor. Sonuç, güvenlikten, güvenilirlikten veya şeffaflıktan ödün vermeden hızlı ve esnek bir otomasyon oluyor.

Bu mimari sayesinde finansal kurumlar maliyetleri düşürebiliyor, yanıt sürelerini kısaltabiliyor ve doğruluğu artırabiliyor; böylece müşteri operasyonlarının yüzde 96’sına kadarını otomatikleştirmek mümkün oluyor. Lansmandan yalnızca dört hafta sonra, Eloquent AI Operatörleri hâlihazırda müşteri kazanımı, hesap açma, kredi hizmetleri, dolandırıcılık incelemeleri, yaptırım takibi ve reg-E ihtilafları gibi, daha önce birden fazla ekip ve sistem arasında manuel koordinasyon gerektiren iş akışlarını üstlenmiş durumda. Eloquent AI aynı zamanda; Cleo, Gusto, Mercury, OakNorth Bank, Rho ve Vouch gibi finansal hizmetlerin geleceğini şekillendiren yenilikçi şirketler tarafından da destekleniyor.

AI operatörlerinin insan API’leri gibi çalıştığını vurgulayan Foundation Capital Ortağı Nico Stainfeld “Eloquent AI’ın Operatörleri adeta insan API’leri gibi çalışıyor. İzliyorlar, öğreniyorlar ve bankacılık ortamlarında gereken titizlik ve uyumlulukla kritik iş akışlarını uyguluyorlar. Bu, manuel süreçlerde boğulan her finansal kurum için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme.” dedi.

Merkezinde uyumluluk olan müşteri destek otomasyonu

Elequent AI’ın sunduğu güvenilirliğin altını çizen EJF Ventures Yönetici Ortağı Jonathan Bresler, “Eloquent AI, kurumsal otomasyona bakışı tamamen değiştiriyor. Müşteri destek ekiplerinin dönüşüme öncülük etmesine imkân verirken teknik ekiplere de tam kontrol sağlıyor. Gerçek dünyadaki finansal operasyonlarda yapay zekânın bu düzeyde esneklik ve güvenilirlik sunduğunu ilk kez görüyoruz.” dedi.

Eloquent AI’ın platformu, bankacılık, ödemeler, kredi, sigorta ve varlık yönetimi alanlarında müşteri desteği ve operasyonları uçtan uca otomatikleştirmek üzere geliştirildi. Daha ilk günden kurumsal ölçekte kullanıma hazır olan platform, en katı uyumluluk standartlarını karşılıyor, yetkisiz finansal tavsiyeleri önceden engelliyor, hassas durumda olan müşterileri proaktif biçimde tespit ediyor ve her işlemler tam denetlenebilirlik için kaydediyor.

Yeni yatırım, şirketin San Francisco’daki mühendislik ekibini büyütmek ve Yapay Zekâ Operatörünün yetkinliklerini dolandırıcılık, ödemeler, kredi ve müşteri kazanımı gibi yeni dikey alanlara genişletmek için kullanılacak.

Eloquent AI’a yatırım yapmaktan gurur duyduklarını belirten Duke Capital Partners Genel Müdürü Kurt Schmidt “Bankaların ve sigorta şirketlerinin güvenilir bir ortağı olan Eloquent AI’ye yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz. Onlar, finansal kurumların karmaşık ve regülasyona tabi iş akışlarını nasıl otomatikleştirdiğini dönüştürüyor. Uyumluluğu önceliklendiren, kodsuz Yapay Zekâ Operatörleri, finansal uyumluluğun en yüksek standartlarını korurken hızlı ölçeklenmeyi mümkün kılıyor ve kurumsal otomasyonda yeni bir standart belirliyor.” dedi.

Yatırım turunun öne çıkanları

Foundation Capital liderliğinde, EJF Ventures, Duke Capital Partners, MTV, Eight Capital, Multimodal Ventures, Pioneer Fund, Davidovs VC, Logo Ventures, Vento Ventures, Founders Capital ve Y Combinator’un katılımıyla yalnızca 3 günde 7,4 milyon dolarlık tohum yatırım toplandı.

Yatırım turu, 100 milyon doları aşan yatırımcı ilgisiyle 12 kat fazla talep gördü.

İkinci girişimi olan, bugüne kadar 90 milyon doların üzerinde VC yatırımı toplayan Tuğçe Bulut ve makine öğrenimi profesörü Dr. Aldo Lipani liderliğinde yürütüldü.