Elotek, aydınlatmada Bursa’nın markası oldu

ERHAN BEDİR / BURSA

Aydınlatma alanında müşterilerine özel, özgün tasarımlar ile çözüm odaklı olarak 15 yıldır faaliyetlerine devam eden Elonik Aydınlatma Teknolojileri, Ar-Ge çalışmalarının da desteğiyle büyümeye devam ederken sektöründe marka olmanın da gururunu yaşıyor. Özellikle raf ve raf sistemleri aydınlatmaları konusunda uzmanlaşan ve bu alanda otomotiv başta olmak üzere birçok sektördeki kurumsal firmalar ile çalıştıklarını söyleyen Elonik Aydınlatma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “Elonik olarak toplam 3 bin 300 metrekarelik kapalı alanda üretim ve pazarlama faaliyetlerimize devam ediyoruz. Büyüyen pazarlarımızı iyi analiz ederek bu alanlardaki yatırımlarımızla birlikte sektörde marka olduk. Ar-Ge’nin gücünü de kullanarak sektöre kısa sürede yön veren bir kuruluş haline geldik. Otomotiv sektöründe ve proje işlerinde anahtar teslim imalatlara başlamanın gururunu yaşadık. Artık takip eden değil takip edilen olduk. Buda Elonik Aydınlatma Teknolojileri olarak özgüvenimizi arttırdı. Uluslararası fuarlarda dahi Elotek markamız aranır duruma geldi” dedi.

“Otomotiv sektöründe ve proje işlerinde anahtar teslim imalatlar”

Elotek markası ile uluslararası kuruluşların arkasında faaliyet gösteren kuruluştan anahtar teslim projelere imza atan bir kuruluşa dönüştüklerini söyleyen Şahin, “Elonik olarak kurumsal taraftaki müşterilerimizin taleplerine uygun, onlara özel özgün çözümler üretip endüstrilere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu alanda yeni ürünler geliştirme konusunda edindiğimiz Ar-Ge tecrübemizi Elotek’e aktararak ortaya Bursa’nın yeni bir markasını çıkarttık. Elotek, büyüyen kendi üretim tesislerinde kendi geliştirdiği ürünleri üreten bir yapıya dönüştü” diye konuştu. LED aydınlatma ürünlerinin geniş bir yelpazede üretildiğini belirten Şahin, “Elotek ile birlikte kendi üretim tesislerimizde geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan son kullanıcıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda mağazalaşma süreci için prototip çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda online satış kanallarıyla hem iç pazarda hem de ihracat tarafında daha aktif olmayı planlıyoruz” diye konuştu. 45 kişilik deneyimli kadrosuyla faaliyetlerini sürdüren şirket, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Mobilya sektöründen mimari projelere, endüstriyel üretimden perakende çözümlere kadar geniş bir alanda hizmet sunan firma, aydınlatma ürünlerinden ziyade “aydınlatma sistemleri” geliştirerek katma değeri yüksek çözümler üretmeyi amaçlıyor.

“Yeni ihracat pazarları için çalışıyoruz”

Hali hazırda yaklaşık 20 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ürün çeşitlerini her geçen gün geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen İbrahim Şahin, “Kapasitemizi verimli kullanabilmek adına Türkiye içerisindeki müşterilerde daha seçici davranmaya başladık. Kapasitemizdeki ihracat payını artırmaya yönelik yurtdışında da yeni işbirlikleri konusunda temaslarımız devam ediyor. Mobilya ve mimari projelerdeki ihtiyaçların karşılanmasından tutun da aydınlatmanın olduğu her alanda özel çözümler sunabiliyoruz. Aydınlatma yerine aydınlatma sistemlerini üreterek yarattığımız katma değerin daha fazla olması konusunda hassas davranıyor ve Ar-Ge için ciddi bir mesai harcıyoruz” dedi. Sektörde Çin ile rekabette avantajlı konuma geldiğini belirten Şahin, “Türkiye’nin lokasyon avantajını doğru kullanarak birçok projede Çin’e karşı fiyat konusunda avantajlı duruma gelmeye başladık. Bu sektör gelişimi açısından oldukça önemli bir konumdayız. Ama ülkedeki ekonomik iklime paralel olarak ciddi sorunlarla da karşı karşıyayız. Döviz ve enflasyon arasındaki uyumsuzluk karlılıkların düşmesine rekabet gücümüzün zayıflamasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası fuarlar hedefimizi yükseltti”

Katıldıkları uluslararası fuarlarda aranan bir marka haline geldiklerine değinen Şahin, “Avrupa’da pek çok firma temsilcileri Çin ürünlerinin ne kadar ucuzda olsa kalitesiz ve kısa sürede baş ağrıtan ürünler olduğunun farkına vardı. Üstüne bir de tedarik zincirindeki ulaşım ve gecikeler eklenince Avrupa ve Ortadoğu pazarındaki pek çok iş ortağımız bizi tercih etmeye başladı. Ar-Ge ile ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Elotek olarak kurumsal bir yapıya dönüştürerek bünyemiz çatısı altında yeni araştırma, üretim ve pazarlama birimleri oluşturduk. Müşterilerimizden gelen özel talep ve isteklere yine proje odaklı özel çözümler sunarak sektörde fark yaratmayı başardık. Bu başarı bizlerin hedefini de daha yükseklere çıkartmamıza neden oldu. Aydınlatma sistemleri konusunda Bursa’nın kendi markasını yaratması çok önemli. Şehir ve ülke olarak çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var” dedi. Bursa’dan doğan yeni bir markanın global pazarlarda yer edinmesinin önemine dikkat çeken Şahin, üretim, inovasyon ve ihracat odaklı büyüme stratejileriyle yollarına kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.