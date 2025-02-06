Eluvium, Simya VC liderliğinde 700 bin dolar yatırım aldı

Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Simya VC, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Simya VC liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna, Almanya merkezli Heartfelt Capital de katılımıyla üretim süreçlerinde satış ve operasyon süreçlerini otomatikleştiren yapay zekâ girişimi Eluvium 700 bin dolar yatırım aldı. Eluvium aldığı bu yatırımla; üretim sektöründe operasyonel süreçlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı, güçlü prototipler geliştirmeyi ve ekibini genişleterek yapay zekâ ve makine öğrenimi mühendisleri ile yazılım geliştiricilerini bünyesine katmayı hedefliyor.

Üreticiler için satış ve operasyon süreçlerini otomatikleştiren yapay zekâ tabanlı asistanlar geliştiren Eluvium, veri girişini otomatikleştirerek, yapılandırılmamış verileri işleyip departmanlar arası görevleri organize ederek süreçleri kolaylaştırıyor. Eluvium, bu çözümüyle işletme maliyetlerini yüzde 10 azaltmayı, fazla stok oranını yüzde 20 düşürmeyi ve faturalandırılabilir gelirleri yüzde 30 artırmayı hedefliyor.

Sadece finansal yatırım değil, endüstri 4.0 vizyonunu da destekliyor

Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Simya VC olarak, teknoloji alanında yenilikçi ve fark yaratan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yatırımımız olan üretim sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmayı hedefleyen Eluvium’a yatırım yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Eluvium’un yapay zekâ destekli çözümleri, üreticilerin satış ve operasyon süreçlerini otomatikleştirerek verimlilik, maliyet tasarrufu ve gelir artışı sağlama konusunda sektörde fark yaratıyor. Bu yatırım sadece finansal bir hamle değil; endüstri 4.0'ın şekillendirdiği geleceğe dair vizyonumuzu hayata geçirme kararlılığımızın bir göstergesidir. Eluvium’un güçlü ekibine ve cesur, yenilikçi yaklaşımına olan inancımız tam.”

Yapay zekâ tabanlı asistanlarıyla satış ve operasyon süreçlerini dönüştürecek

Paraşüt’ün kurucu ekibinde yer alan ve başarılı bir exit gerçekleştirdikten sonra Eluvium’u hayata geçiren Eluvium Kurucu Ortağı & CEO’su Sean Yu ise şu açıklamayı yaptı:

“Beta müşterilerimizden yapay zekâ tabanlı asistanlarımızın satış ve operasyon süreçlerini kolaylaştırma potansiyelini gördük ve büyük ilgi topladık. Bu aldığımız ön tohum yatırım, ürün geliştirme yolculuğumuzda kritik bir adım. Kaynaklarımızı sağlam bir prototip oluşturmak ve ekibimizi üst düzey yapay zekâ ve makine öğrenimi mühendisleriyle genişleterek dijital dönüşümü hızlandıracak yapay zekâ tabanlı asistanlar geliştirmeye odaklanacağız. Üreticilerin dijital dönüşümüne öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Simya VC liderliğinde gerçekleşen bu yatırım, operasyonları otomatikleştirerek endüstri 4.0’da başarıya taşımamıza katkı sağlayacak.”