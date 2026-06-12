Embraer, 15 milyar dolarlık sipariş hacmiyle havacılık sektöründe zirveye tırmandı

Sektörel darboğazların geride kalmasıyla birlikte üretim tesislerindeki montaj hatlarını tam kapasiteye ulaştıran Embraer, ticari varlık hacmini geçen yılın aynı mali dönemiyle karşılaştırıldığında %50 oranında devasa bir artış grafiğine taşıdı. Teknik pürüzlerin giderilmesiyle birlikte dünya genelinde bekleyen jetlerin dağıtım takvimi yeniden planlanırken, bu operasyonel rahatlama çok uluslu havayolu şirketlerinin ileriye dönük filo genişletme bütçelerini ve küresel endekslerdeki kurumsal yatırımcı iştahını doğrudan yukarı yönlü destekliyor.

Teknik krizin aşılması teslimat süreçlerine can suyu oldu

Uluslararası sivil havacılık pazarında bölgesel jet segmentinin en güçlü oyuncusu olan imalatçı, operasyonel verimliliğiyle öne çıkan yeni nesil E2 uçak projelerinde uzun süredir teknik bir darboğazla mücadele ediyordu. Motor üreticisi kaynaklı yaşanan ve havayolu şirketlerinin uçuş planlamalarında ciddi iptallere yol açan kronik motor arızaları, mühendislik ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde tamamen ortadan kaldırıldı. Teknik pürüzlerin giderilmesiyle birlikte fabrikalardaki montaj hatları tam kapasite üretime geri dönerken, dünya genelinde bekleyen siparişlerin dağıtım takvimi de yeniden hız kazandı. Bu operasyonel rahatlama, sivil havacılık otoritelerinin ve havayolu işletmelerinin üreticiye olan güven tazelemesini beraberinde getirerek yeni nesil jetlere yönelik küresel talebi tırmandırdı.

Finansal tablolarda yıllık bazda dev büyüme ivmesi

Teknik sorunların aşılması ve küresel havayolu şirketlerinin filo yenileme bütçelerini artırması, holdingin finansal performans göstergelerine doğrudan rekor büyüme olarak yansıdı. Sivil havacılık departmanı tarafından yönetilen sipariş ve varlık portföyü, geçen yılın aynı mali dönemiyle kıyaslandığında %50 gibi yakalanması zor bir büyüme oranı yakalayarak sektörel bir başarıya imza attı. Toplam bütçe değerinin 15 milyar dolar sınırının üzerine tırmanması, inorganik genişleme stratejilerinin ve yeni pazar arayışlarının meyvesini verdiğini kanıtlıyor. Lojistik tedarik zincirindeki iyileşmeler ve azalan bakım maliyetleri sayesinde gelecek çeyreklere ait karlılık marjlarının da yukarı yönlü revize edilmesi, ilgili hisse senedi performansını küresel endekslerin üzerinde bir getiri potaniyeline taşıyor.