Embraer, 2025’i rekor sipariş hacmiyle kapattı

Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, 2025 yılını toplam sipariş hacminde rekor bir seviyeyle tamamladı. Şirketin yıl sonu itibarıyla biriken siparişleri 31,6 milyar dolara çıkarak bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Bu artış, ticari jetler ve özel uçaklar için güçlü talebin sürdüğünü işaret ediyor.

Siparişler üretim planlamasını şekillendiriyor

Şirketin stok kayıtlarına göre, bu yüksek sipariş hacmi Embraer’in üretim planlamasında görünürlük sağlıyor ve üretim kapasitesine yönelik beklentileri destekliyor. Özellikle ticari havacılık alanında elde edilen siparişler toplam hacmin önemli bir bölümünü oluştururken, bu gelişme Embraer’in orta ve uzun vadeli gelir potansiyelini de olumlu etkiliyor.

Yıl boyunca teslim edilen uçak sayısı da artış gösterirken, firmaya gelen güçlü talep global havacılık pazarında Embraer’in konumunun sağlam olduğunu ortaya koyuyor.