Embraer, ALADA ile güçlerini birleştiriyor!

Küresel havacılık sektörünün lider isimlerinden Embraer, savunma ve güvenlik alanındaki gücünü pekiştirecek yeni bir ortaklığa imza attı. Şirket, Brezilya Savunma Bakanlığı bünyesinde stratejik projeleri yürütmekle görevlendirilen ALADA ile resmi bir iş birliği protokolü başlattı. FIDAE 2026 fuarında duyurulan bu mutabakat, Brezilya’nın ileri teknolojiye sahip askeri ürünlerini dünya pazarına daha hızlı ihraç etmesini amaçlıyor.

Savunma ihracatında yeni bir dönem

İş birliğinin temel taşı, ülkeler arasındaki bürokratik engelleri ortadan kaldıran hükümetten hükümete (G2G) satış modelinin devreye alınmasıdır. ALADA’nın bu süreçteki yetkisiyle Embraer, özellikle Latin Amerika ve Afrika pazarlarında çok daha esnek bir hareket alanı kazanacak. Başta C-390 Millennium ve A-29 Super Tucano gibi başarılı platformlar olmak üzere, Embraer’in tüm askeri çözümleri bu yeni stratejik kanal üzerinden uluslararası alıcılara sunulacak.

Bu ortaklık, Brezilya savunma sanayisinin sadece ürün satışını değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve uzun vadeli bakım paketlerini de kapsayan bütünleşik bir modelle küresel rekabette öne geçmesini sağlayacak.