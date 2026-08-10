Embraer havalanıyor! Tarihi çeyrek karı sonrası hisseler uçuşa geçti

Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Embraer, piyasa tahminlerini geride bırakan ikinci çeyrek bilançosuyla yatırımcıların yüzünü güldürdü. Şirketin açıkladığı verilere göre, üç aylık dönemde gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23 artarak 2,24 milyar dolara ulaştı ve önemli bir rekor kırıldı. Net karını yıllık bazda %25 artıran Brezilya merkezli üretici, operasyonel verimlilikte de sınıf atladığını gösterdi.

Finansal hedefler yukarı revize edildi

Gelen bu yüksek ivmeli dalga, yönetimin yıl sonu beklentilerini çok daha iddialı bir seviyeye taşımasına olanak sağladı. Embraer, uçak teslimat adetlerini değiştirmemesine rağmen, mevcut operasyonlardan elde edeceği kar marjı ve nakit gücüne olan güvenini ilan etti. Şirket, bu yıl için daha önce en fazla %9,3 olarak öngördüğü düzeltilmiş faaliyet kar marjı hedefini %10 ile %10,6 aralığına yükseltti. Yatırımcılar için asıl büyük sürpriz ise serbest nakit akışı tahmininde yaşandı; yönetim yıl sonu nakit yaratma hedefini tam ikiye katlayarak en az 400 milyon dolar seviyesine çekti. Bilanço sayfalarından taşan bu nakit gücü, firmanın borç azaltma takvimini öne çekebileceğini ve yeni nesil havacılık projelerine tamamen kendi kaynaklarıyla fon aktarabileceğini gösteriyor. Piyasaya verilen bu net mesaj, şirketin finansal sürdürülebilirlik anlamında kırılması zor bir koruma kalkanı elde ettiğini ve küresel dalgalanmalara karşı bağışıklığını zirveye taşıdığını kanıtlıyor.

Savunma ve yönetici jetleri büyümeyi sırtladı

Bilançonun detayları incelendiğinde, büyümenin arkasındaki ana motorun savunma ve özel jet segmenti olduğu görülüyor. Dönem boyunca 20 ticari, 45 adet de özel jet olmak üzere toplam 65 uçak teslimatı gerçekleştiren firmanın toplam sipariş defteri 34,5 milyar dolar ile üst üste yedinci çeyrekte de zirveye yaklaştı. Özellikle askeri nakliye uçağı segmentine olan talebin artmasıyla savunma birimi gelirleri %22 büyüme kaydetti.

Küresel rakiplerin üretim ve yapısal gecikmeler yaşadığı bu dönemi Embraer'ın fırsata çevirdiği görülüyor. Yapılan değerlendirmelerde, gümrük tarifelerinden muafiyet ve vergi kredilerinin de etkisiyle şirketin karlılık kalitesini kalıcı olarak artırdığı belirtiliyor. Hem kar hem de ciro tarafında beklentileri aşan bu bilanço performansı, Embraer hisselerini son bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaştırırken, havacılık sektöründe dengelerin yeniden şekilleneceğini kanıtlıyor.