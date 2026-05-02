Embraer, yeni nesil iş jeti Praetor 600E için küresel onayı aldı

Embraer tarafından geliştirilen Praetor 600E, havacılık sektörünün en katı denetleyici mekanizmalarından aynı anda onay alarak mühendislik kalitesini kanıtlamış oldu. Şubat ayındaki lansmanın ardından gelen bu üçlü sertifika, uçağın teknik güvenilirliğinin yanı sıra çevresel ve güvenlik standartlarına tam uyum sağladığını gösteriyor. Şirket yetkilileri, bu başarının ardından pazardan gelen talebin oldukça güçlü olduğunu ve uçağın süper orta ölçekli iş jeti segmentinde rekabeti yeniden şekillendireceğini vurguluyor.

Teknoloji ve konfor odaklı geliştirmeler uçağı farklılaştırıyor

Praetor 600E, orijinal modelin üstün performans özelliklerini korurken özellikle kabin içi deneyimde devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Uçakta opsiyonel olarak sunulan 42 inçlik 4K OLED 'Smart Window' teknolojisi, yolcuların dış kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı görüntü almasına veya yüksek çözünürlüklü video konferanslar yapmasına olanak tanıyor. Yeni nesil kabin yönetim sistemi ve geliştirilmiş koltuk ergonomisi ile donatılan uçak, 4.018 deniz mili yaklaşık 7.441 km menziliyle Londra-New York gibi kıtalararası rotaları duraksız uçma kabiliyetine sahip.

Teslimat takvimi ve pazar stratejisinde yeni aşama

Sertifikasyon sürecinin beklentilerin üzerinde bir hızla tamamlanması, Embraer’in 2029’un ilk çeyreğinde başlaması planlanan teslimat takvimini daha güvenli bir zemine oturtuyor. Şirket, mevcut sipariş defterindeki yoğunluk nedeniyle ilk teslimatları 2029’a planlasa da, tip sertifikasının alınmış olması üretim bandındaki entegrasyon süreçlerini hızlandırıyor. Embraer, Praetor 600E ile lüks iş jeti pazarındaki pazar payını artırmayı hedeflerken, bu modelin sunduğu teknolojik çözümlerin sektör genelinde yeni bir standart haline gelmesi bekleniyor.