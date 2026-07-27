Embraer’den tarihi rekor: Sipariş defteri 34,5 milyar dolara ulaştı

Embraer, 2026’nın ikinci çeyreğinde sipariş defterini (backlog) %16 büyüterek 34,5 milyar dolara yükseltti. Bu rakam şirketin tarihindeki en yüksek seviye olarak kayda geçti. Çeyreklik bazda ise %7’lik artış sağlandı.

Şirket, üç ayda toplam 65 uçak teslim ederek son 16 yılın en güçlü ikinci çeyrek performansını yakaladı. Teslimatlar 20 ticari uçak ve 45 iş jetinden oluştu.

Ticari havacılık segmentinde backlog 15,1 milyar dolara ulaştı. Azorra’nın 15 adet E195-E2 siparişi ve Farnborough Airshow’da Binter, Luxair, Fuji Dream Airlines ile Abra Group anlaşmaları bu büyümeyi destekledi. İş jetlerinde backlog 7,8 milyar dolara çıkarken, Praetor 600E ve 500E modelleri ANAC, FAA ve EASA sertifikalarını aldı.

Savunma tarafında ise backlog %42 artışla 6,1 milyar dolara yükseldi. BAE ile yapılan C-390 Millennium anlaşması kapsamında 10 kesin ve 10 opsiyonlu uçak siparişi verildi. Hizmet ve destek segmentinde backlog 5,5 milyar dolara çıkarak Jazz Aviation ve Brezilya Hava Kuvvetleri ile yapılan uzun vadeli bakım anlaşmalarıyla güçlendi.

Embraer’in rekor backlog seviyesi, küresel havacılık sektöründe artan talebin yanı sıra savunma pazarındaki stratejik atılımları da yansıtıyor. Şirketin önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini artırarak bu siparişleri zamanında teslim etmesi kritik önem taşıyor.