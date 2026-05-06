Embraer’in Orta Doğu çıkartması: C-390 Millennium için yeni anlaşmalar kapıda

Embraer’in askeri nakliye uçağı C-390 Millennium, Orta Doğu’daki en büyük başarısını BAE pazarına girerek elde etti. Toplamda 20 adedi bulan (10 kesin + 10 opsiyonel) bu sipariş, uçağın bölgedeki ilk satışı olmasının yanı sıra Embraer tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçti. Şirket, BAE merkezli Generation 5 Holding ile iş birliği yaparak ülkede yerel bir lojistik ve bakım merkezi kurmayı hedefliyor. Bu stratejik adım, uçağın sadece satılmasını değil, bölgedeki kalıcılığını da garanti altına alıyor.

Bölgesel rekabette ‘jet’ avantajı

Orta Doğu ülkeleriyle yürütülen yeni görüşmelerde Embraer, geleneksel rakibi C-130’un pervaneli yapısına karşı C-390’ın jet motorlu hız ve yüksek taşıma kapasitesi avantajını öne çıkarıyor. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin modernizasyon projelerini yakından takip eden şirket, uçağın havada yakıt ikmali, tıbbi tahliye ve yangın söndürme gibi çok yönlü görev tanımlarını pazarlama stratejisinin merkezine koyuyor. Airbus A400M’den daha ekonomik, C-130J’den ise daha hızlı ve kapasiteli olması, C-390'ı bölgedeki savunma bütçeleri için güçlü bir alternatif haline getiriyor.