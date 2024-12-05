5 yıldızlı otelinin kapılarını emeklilere açtı: 1 kuruş almadı!

Türkiye’deki milyonlarca emeklinin sosyal hayatına değer katacak ve onlara 5 yıldızlı otel konforunda tatil imkânı sunan sosyal sorumluluk projesinde ilk adım atıldı. Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, tarafından başlatılan proje kapsamında 1 yıl boyunca otelde 500’e yakın emeklinin tatil yapması hedefleniyor. Kuşadası’nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel olarak Avrupalı emekliler gibi Türkiye’deki emeklilerin de tatil yapması için harekete geçtiklerini ifade eden Halil İbrahim Çevik, “Özellikle Avrupa ülkelerinde emekli olanlar, emeklilik dönemlerinde dünyanın dört bir tarafından tatile çıkıyor. Türkiye de Avrupalı emeklilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Geldiklerinde Türkiye’nin deniz, kum ve güneşinden, tarihi güzelliklerinden, sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu turizm sektörümüzün gelişmesine ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler olarak bu durumdan memnunuz. Ancak yabancı emekli turistin faydalandığı imkanlardan ülkemizdeki emeklilerin de aynı şekilde yararlanmasını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu projeyi hayata geçirme kararı aldık.” dedi.

Denize kıyısı olmayan şehirlerden

Projenin detayları hakkında bilgi veren Halil İbrahim Çevik, “Türkiye’de şu anda 16 milyondan fazla emekli var. Bu emeklilerin büyük bir kısmı tatil yapma konusunda pek fazla imkan bulamıyor. Ancak Türkiye’de binlerce otel turistlere hizmet veriyor. Bu kadar otel varken emeklilerin tatil yapamamasını kabullenemiyorum. Bu yüzden Charisma De Luxe Hotel olarak 1 yıl boyunca 500’e yakın emekliyi otelimizde ağırlamak için projemizi başlattık. Her ay 40 emeklinin yararlanacağı bu tatil imkânı ile yılda 500’e yakın emekliye tatil yapma fırsatı sunacağız. Özellikle denize kıyısı olmayan şehirlerden gelecek olan emekliler, Türkiye’ye gelen yabancı emekli turist gibi otelimizde 1 hafta boyunca tatil yapabilecek. Bu tatil imkanından ücretsiz tatil yapmaya ihtiyacı olan emeklilerin yararlanmasını istiyoruz. Burada da kaymakamlıklar aracılığıyla ilerleyeceğiz.” diye konuştu.

'Tüm otelleri projeye dahil olmaya çağırıyorum'

İlk olarak Kayseri Pınarbaşı’ndan gelen 25 emekliyi otellerinde ağırladıklarını kaydeden Halil İbrahim Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ilk ekibimizdi. Ocak ayından itibaren her ay 40 emeklimiz otelimizde ağırlanacak. Sadece otelde tatil yapmayacaklar. Aynı zamanda bölgemizdeki tarihi ve turistik yerleri de gezme imkanı bulacaklar. Otelimizde kalan ilk 25 emeklimiz de Şirince’den Efes’e kadar birçok noktayı gezme fırsatı yakaladı. Yıl boyunca konaklayacak tüm emeklilerimiz aynı imkanlardan yararlanabilecek. Aynı zamanda anlaştığımız sağlık kurumunda sağlık taramaları da yapıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm otellerimiz bu projeye dahil olabilir. Ayda sadece 20-30 emekliyi ağırlayarak milyonlarca emeklinin tatil yapmasının önünü açabilir. Bu durum onlara ekstra bir maliyet de çıkarmayacaktır. Çünkü oteller açık olduğu sürece yemek yapmaya, turistlere hizmete devam ediyorlar. Burada ekstra 20-30 kişiyi ağırlamak otellerde hiçbir şeyi etkilemez. Tüm otelleri bu projeye sahip çıkmaya, dahil olmaya davet ediyorum.”