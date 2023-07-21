Emel Çitoğlu Mobilya, sürdürülebilir büyümeye odaklandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Mobilya sektöründe perakende mağazacılık hizmeti vermek üzere 2006 yılında kurulan Emel Çitoğlu Mobilya, İstanbul-Ankara ve İnegöl’de bulunan sektörün önde gelen mobilya ve aksesuar markalarını Kayseri’ye getirdi.

Firma, 3 bin metrekare mağaza alanında her tarza hitap eden konseptleri ile ev dekorasyonunda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda hizmet veriyor. Firma kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emel Çitoğlu, “Modern, luxury, avangard ve klasik gruplarımızla satış-pazarlama, proje-tasarım ve iç mimarlık kadromuzla mağazacılık anlayışına yeni bir soluk kazandırdık. Kadromuz bulunan endüstriyel tasarım mühendislerimiz globaldeki gelişmeleri takip ederek markamıza ait mobilya tasarımları yapıyor. Projelerimizde yurtdışı piyasasını göz önünde bulundurularak sirkülasyonu yüksek, çağa ayak uyduran çarpıcı tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle mutfak, yatak odası ve giyinme odası çözümlemelerimizde; hayatı kolaylaştıracak, konfor alanlarımızı genişletecek, ergonomik ve kişiye özel tasarımlarda oldukça başarılıyız” dedi.

“Yurtdışındaki varlığımızı artırmak için ciddi yatırımlarımız var”

Markanın büyüme hedefleri doğrultusunda 2021 ve 2022 yıllarında hedefledikleri ciroya ulaştığını belirten Çitoğlu, 2023 yılını da öngördükleri rakamlara ulaşarak kapatacaklarını söyledi.

Çitoğlu, “2022 yılında ihracatta yüzde 200 büyüme ile ciddi bir başarı elde eden şirketimiz iç piyasada da yüzde 250’lik bir büyüme yaşadı. 2023 yılsonu hedeflerimize ise yılın daha ilk yarısında ulaştık. İhracat hedeflerimize ulaşabilmek ve yurtdışı piyasalarındaki varlığımızı artırmak amacıyla ciddi yatırımlar yapıyoruz. Uzun vadede gerçekleşecek olan yatırımlarımızda e-ticaret ve e-ihracat üzerine yoğunlaştık. 2023 yılında iç piyasadaki dengesizliklerin perakende satışlara vurduğu keti ortadan kaldırmak için yeni satış kanalları oluşturuyoruz. Fiziki gücümüzün yanı sıra Amazon ve Alibaba gibi e-ticarette önde gelen partallarda da daha da aktif olacağız. Tasarımları markamıza ait olan modeller için üreticiler ile görüşüp model pazarlamasında ciddi bir yol kat etmeyi planlıyoruz. Ayrıca kişiye özel tasarımlarımız ile yurtdışı projelerinde de ciddi bir yol alacağız” diye konuştu.

“Ünlü markaları bir arada bulunduruyoruz”

Yurtdışında ayarlayacakları depo sistemi ile ihracatta ivme kazanmak istediklerini de aktaran Emel Çitoğlu, “Şirketimizde kişiye özel mobilya tasarlıyoruz, üretiyoruz ve teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bünyemizde vermiş olduğumuz iç mimarlık hizmeti ile profesyonel görselleştirme, gerçekçi render ve animasyon ile mekânı deneyimleme ayrıcalığı sunuyoruz. Güncel üretim tekniklerine hâkim ekibimiz ile satın alma esnasında ürün materyalleri hakkında geniş çaplı bilgilendirme sağlayan, memnuniyetin hedef alındığı bir satış stratejimiz var. Yalnızca mobilya değil; avize ve aksesuar kategorilerinde de çeşitliliğin kaliteyle buluştuğu ünlü markaları bir arada bulunduruyoruz” ifadelerini kullandı.