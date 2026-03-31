Eminevim Genel Müdürü Dr.Murat Ayyıldız: 35 yıllık süreçte yarım milyon aileye dokunduk

Köklü geçmişi ve güvene dayalı iş modeliyle istikrarlı büyümesini sürdüren Eminevim, yüz binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olma hayaline rehberlik etmeye devam ediyor.

500 bine yakın teslimat gerçekleştirdiklerini dile getiren Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, “Şirketimiz, geliştirdiği yenilikçi uygulamalar ve güçlü organizasyon yapısıyla sektördeki öncü konumunu pekiştiriyor” dedi.

Şirketin büyüme yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Murat Ayyıldız, faizsiz finans modelinin toplumda her geçen gün daha güçlü bir karşılık bulduğunu belirtti.

Ayyıldız, “Kurucumuz merhum A. Emin Üstün’ün ortaya koyduğu bu model, bugün geldiğimiz noktada yüz binlerce ailenin hayatına dokunan güçlü bir yapıya dönüşmüş durumda. Biz de bu mirası daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Her teslimatı büyük bir sorumlulukla yapıyoruz"

Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerin merkezine aldıklarını vurgulayan Ayyıldız, “Eminevim olarak en önemli önceliğimiz, üyelerimize verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmek. ‘Tam zamanında teslimat’ ilkemizle hareket ediyor, her bir teslimatı büyük bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm yatırımlarımızı artırdık

Eminevim’deki dijital dönüşüm ve yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi veren Ayyıldız, “Bu işin arka planında güçlü bir teknoloji altyapısı ve dijital dönüşüm kararlılığımız var. Son yıllarda teknoloji yatırımlarımızı önemli ölçüde artırdık. Veri analitiği, otomasyon ve yapay zeka destekli süreçlerle müşterilerimize daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sunabiliyoruz. Operasyonel süreçlerimizi sadeleştirerek teslimat hızımızı ve müşteri memnuniyetimizi artıran sistemler kurduk” şeklinde konuştu.

"Şubeleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz"

Şubeleşme stratejisinin büyüme yolculuğundaki önemine de değinen Ayyıldız, “Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla insana ulaşmak için şube ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Her yeni şubemiz, faizsiz finans modeline erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda bulunduğumuz şehirlerde ekonomik katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de daha fazla insanın bu sistemden faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

IRBA’dan "Türkiye’de En İyi İslami Faizsiz Tasarruf ve Finans Kurumu" ödülü

Eminevim, islami bankacılık alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen Islamic Retail Banking Awards’ta (IRBA) ‘Türkiye’de En İyi İslami Faizsiz Tasarruf ve Finans Kurumu’ ödülüne layık görüldü.

Dr. Murat Ayyıldız, “Uluslararası bir platformda kurucusu olduğumuz faizsiz finansman modeliyle Türkiye’yi temsil etmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Herhangi bir başvuru yapmadan, organizasyonun bağımsız jürisi tarafından doğrudan aday gösterilerek ödüle layık görüldük. Bu, Eminevim’in dünyadaki saygınlığını ve finans sektöründeki lider konumunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

The ONE Awards’ta yılın ‘En İtibarlı’ markası seçildi

Eminevim, pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen The ONE Awards’ta tasarruf finansman kategorisinin “En İtibarlısı” seçildi. “En İtibarlı Marka” ödülünün halkın oylarıyla verildiğine dikkat çeken Dr. Murat Ayyıldız, “Halkımızın takdiri bizim için her zaman en önemli motivasyon kaynağı oldu. Bu başarı, işimizi ne kadar doğru bir şekilde yaptığımızı açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.