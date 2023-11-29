Eminevim’den 250 bininci teslimat

BDDK lisanslı bir finans kurumu olarak ülke çapındaki 119 şubesi ile hizmetlerine devam eden Eminevim, ekim ayı itibarıyla finansmanını sağladığı ev, taşıt ve iş yeri sayısını 250 binin üzerine taşıdı. Eminevim’in özkaynak rakamı da 2023 yılının ilk yarısında 3,6 milyar TL’ye ulaştı.

250 bininci teslimatı kutlamak amacıyla müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan, “Katılım finans ekosistemine önemli bir zenginlik kattığımıza inanıyoruz. Tasarruf finansman sektörünün lideri olarak hedefimiz, bu kapsayıcı ekosistem bütününün de zirvesinde Eminevim’i görebilmek. Aldığımız başarılı finansal sonuçlar bu hedefe doğru önemli bir adım atarak yaklaştığımızın göstergesi. Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek düzenlediğimiz kampanyalar ve bir gün bile olsa ödün vermediğimiz tam zamanında teslimat ilkemizle, 2023 yılında da yeni müşteri ediniminde güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. 2023 sonu için sene başında koyduğumuz hedefi Ekim ayında yakalamış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Her yıl 70 bini aşkın başvuru ve kayıt

“Belirli bir süre tasarruf ederek elde ettiğiniz birikimle ev, taşıt veya iş yeri sahibi olmak istiyorum” diyorsanız finansal faydaya talip olmuş oluyorsunuz. Yani kredi maliyetine ve faiz yüküne katlanmadan kendi birikimleriniz planınıza uygun bir seviyeye ulaştığında sistem tarafından tahsisi yapılan fon ile birlikte ev, araba veya iş yeri sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik her gelir grubundan ve her kesimden tasarruf sahibi bu fırsatlardan faydalanabiliyor.” diyen Çalışkan, Türkiye’de ihtiyaçları için kredi kullanmak zorunda kalan milyonlarca kişinin sektör için büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğunun da altını çizdi.

Çalışkan halkta finansal bilinç düzeyinin artığını, sektörün vizyonunun ve işleyişinin artık çok daha iyi anlaşıldığını, uygulanan tasarrufu destekleyici ekonomi politikalarının ve uygulamalarının da sektöre ivme kazandırdığını belirterek, “Eminevim, 2023 yılında portföyüne kattığı 70 bini aşkın müşterisiyle, konut ve taşıt pazarlarındaki arz ve talebin dengelenmesi açısından da önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.” dedi.

2023 yılının ilk yarısında 3,6 milyar TL özkaynağa ulaştıklarını belirten Çalışkan, “Biz artık çok daha değerli ve güçlü bir Türkiye markasıyız. Böylesine sağlam bir mali yapı ve finansman gücü ile desteklenen yolculuğumuzda, paylaşımcılığı ve katılımcılığı savunan hizmet modelimiz ile ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı her yıl bir adım daha ileriye taşıma gayretindeyiz.” diye konuştu.