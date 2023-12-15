Eminevim’den 7 milyar TL bireysel finansman ile ekonomiye güçlü katkı

Eminevim, 2023 yılının ilk 11 ayında 7 milyar TL seviyesinde bireysel finansman sağladı. Söz konusu finansman tutarının yüzde 21’ini konut ve iş yeri yüzde 79’unu ise taşıt teslimatları oluşturdu.

2023 yılı boyunca Eminevim’i ve sektörü katılım finans ekosisteminin zirvesine taşıyacağına inandıkları yatırımlara odaklandıklarını söyleyen Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, “Geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilik ile sektörümüz, ülke ekonomisine önemli katkılar sundu. Sağladığımız finansmanlar konut ve taşıt pazarlarına her zaman can suyu olmuştur. Bu yıl da 70 bini aşkın tasarruf sahibini daha sisteme dahil ettik. Hedefimiz, BDDK lisanslı bir finans kurumu olarak 85 milyonluk Türkiye’yi tasarruf finansmanı ile buluşturarak ülke ekonomisine daha fazla değer katabilmek.” dedi.

“‘Emin’ ve ‘güvenilir’ olmayı vazgeçilmez bir sorumluluk olarak addediyoruz”

Eminevim’in, 32 yıldır ülkeye ve müşterilerine değer katan yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Üstün, “Şirket tarihimiz boyunca kat ettiğimiz her mesafede, hedeflemiş olduğumuz noktaya ulaşabilmenin mutluluğunu ekim ayında finansman sağladığımız 250 bininci müşterimiz ile bir kez daha yaşadık. İmza attığımız her başarıda, vazgeçmediğimiz değerlerimiz bizim için geleceğe emin adımlarla yürümenin anahtarı oldu. Bu yolda güçlü adımlarla ilerlemeye, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar sağlayacağımız ek finansmanlarla da ekonomiye sağladığımız katkıyı 8 milyar TL seviyesinin üstüne taşımayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

119 şubesi ve bin 400’ü aşkın çalışanıyla Türkiye’nin dört bir yanında tasarruf sahiplerine hizmet sunan Eminevim’in 2023 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğü 9,7 milyar TL olurken yine aynı dönemde 3,6 milyar TL özkaynağa ulaştı.