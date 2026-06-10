Emirates geniş gövde takvimini güncelledi: İlk Boeing 777X Haziran 2027’de gelecek

Emirates uçak sipariş takviminde yaşanan uzun süreli aksamalar, şirketi operasyonel stratejilerini revize etmeye zorladı. Boeing’in yeni nesil geniş gövdeli modeli 777X programında karşılaştığı teknik motor testleri ve küresel standartlardaki sertifikasyon süreçlerinin uzaması, teslimat tarihlerinin yıllarca sarkmasına neden oldu. Havayolu şirketi, normal şartlarda çok daha önce filosuna katmayı planladığı bu uçaklar için nihai beklentisini Haziran 2027 olarak güncelledi. Bu durum, şirketin küresel uçuş ağındaki kapasite artırımı ve yeni rota hedeflerinde geçici bir esnemeyi beraberinde getirdi.

Mevcut filoyu korumak için dev bütçeli modernizasyon

Yeni uçakların hangardan çıkış tarihlerindeki belirsizlik üzerine Emirates, elindeki mevcut yolcu kapasitesini korumak adına devasa bir yenileme programı başlattı. Şirket, aktif olarak kullanılan mevcut Boeing 777 ve Airbus A380 modellerinin kabin içi tasarımlarını, koltuk altyapılarını ve uçuş eğlence sistemlerini tamamen yenilemek için milyarlarca dolarlık ek bütçe ayırdı. Yeni nesil uçaklar teslim edilene kadar yolcu konforunu ve operasyonel verimliliğini en üst seviyede tutmayı amaçlayan bu hamle, havayolu şirketinin tedarik zinciri krizine karşı geliştirdiği en önemli savunma mekanizması olarak öne çıkıyor.

Boeing üzerindeki finansal ve güven baskısı artıyor

Emirates tarafından ilan edilen bu yeni takvim, ABD'li uçak üreticisi Boeing üzerindeki operasyonel baskıyı daha da derinleştiriyor. Sektördeki en büyük 777X müşterilerinden biri olan Dubai yönetiminin beklentilerini Haziran 2027 seviyesine ötelemesi, üretici firmanın taahhütlerini yerine getirme noktasındaki küresel imajını doğrudan etkiliyor. Yapılan değerlendirmeler, sonraki dönemde yeni bir erteleme yaşanmaması adına tarafların teknik iş birliğini ve denetim süreçlerini sıkılaştırdığını gösteriyor.