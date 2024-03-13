Emirates, İstanbul hizmetlerine ‘premium ekonomi’yi de ekledi

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Emirates, ekonomi ile business arasında yer alan “premium ekonomi” sınıfını İstanbul’a da getirecek. Önceki yıl 2 milyar dolarlık renovasyon programı başlatan şirket, toplamda 120 uçağına yeni sınıfı ekleyecek.

Halen 142 noktaya uçan Emirates’in Türkiye-Romanya ve Bulgaristan Genel Müdürü Mehmet Gürkaynak, şirketin pandemiden önce frekans azalttığı noktalar bulunduğunu hatırlatarak “Yeni uçakların filoya dahil olmasıyla Bu frekanslar geri dönecek” dedi.

Havacılık sektörünün 2023’ü genel olarak iyi geçirdiğini belirten Gürkaynak, “Bütün havayolları beklentilerin üzerine çıktı, Kâr hedefleri yenilendi. 2024 de kârlı bir olacak diyebiliriz” görüşünü paylaştı.

36 yıldır İstanbul’a uçuyor

İstanbul’a haftada 21 sefer yaptıklarını ifade eden Gürkaynak, “Günlük kapasite olarak yaklaşık 2 bin 500 kişiye arz sunmaktayız. Seferlerimizi iki Boeing 777 ve bir Airbus A380 ile yapıyoruz” dedi.

Emirates için İstanbul’un eski bir nokta olduğunu kaydeden Gürkaynak şunları söyledi:

“1987’de ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik bugün itibarıyla 36’ncı yılımızın içerisindeyiz. İstanbul’da tam ürün olarak hizmet vermek için yeni adımlar attık. Premium ekonomi sınıfını uçaklarımıza ekleyerek yolcularımıza daha iyi hizmet vermek, daha iyi seçenekler sunmak istiyoruz. Şu an 12 noktaya premium ekonomi servisimiz devam ediyor. Çok yakında 2 tane daha eklenecek. Önümüzdeki dönemlerde de İstanbul premium ekonomi marketlerinden birisi olacak. Böylelikle hem A380 gibi ikonik iki katlı uçağımızla hem şoför drive servis hem de Lounge’la Emirates olarak Türkiye pazarında bütün ürünlerimizle faaliyet göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Özel şoförlü transfer

İstanbul’da getirdikleri hizmetlerden birinin özel şoförlü transfer olduğunu söyleyen Gürkaynak, şunları anlattı:

“Business ve first class yolcularımız için ücretsiz olan bu hizmetle, yolcularımızı özel şoförle uçuş öncesi evlerinden alıp, uçuş sonrasında da evlerine bırakıyoruz. 80 ülkede uyguladığımız hizmeti İstanbul’a da getirdik. 90 kilometreye kadar yolculuklar ücretsiz. İstanbul Havalimanı’ndan Çanakkale'ye, Bursa'ya giden yolcu var. Türk yolcularımızı bazen böyle bir hakkı olduğunu bilmiyor.”