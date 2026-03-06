Emirates, kademeli olarak seferlerini artırmaya başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Şirketten yapılan açıklamada “Hava sahasının elverişliliğine ve tüm operasyonel gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde uçuş ağımızın %100’üne dönmeyi öngörüyoruz. Her zaman olduğu gibi güvenlik en büyük önceliğimizdir ve yolcularımıza karşı sorumluluğumuz temel önceliğimiz olmaya devam etmektedir”ifadesinde bulundu.



Uçuşlar hakkında duyuruda ise;

5 Mart tarihinde Dubai’den yaklaşık 30.000 yolcu taşıdık.7 Mart itibarıyla 83 destinasyona günlük 106 gidiş-dönüş uçuş gerçekleştiriyor olacağız; bu da rota ağımızın yaklaşık %60’ına karşılık gelmektedir.Yüksek talep görülen bazı pazarlarda operasyonlarımızı önemli ölçüde artırdık.

Birleşik Krallık’ta 7 Mart itibarıyla beş havalimanında günlük 11 uçuş gerçekleştiriyor olacağız. Bu, BAE ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü seyahat talebini yansıtmaktadır. Hindistan genelinde ek kapasite devreye aldık; 7 Mart itibarıyla dokuz destinasyona günlük 22 uçuş gerçekleştiriyor olacağız.Amerika Birleşik Devletleri’nde yedi noktaya operasyonlarımızı sürdürerek bu dönemde ABD ile BAE arasındaki bağlantıyı kesintisiz sağlamaya devam ediyoruz”denildi.



Emirates’ten yolculara uyarılarda bulundu

Yolcularımız hâlihazırda uçuşların gerçekleştiği destinasyonların bilgisine emirates.com adresinden ulaşabilir, uçuş uygunluğunu kontrol etmek ve rezervasyonlarını gerçekleştirmek için emirates.com üzerinden işlem yapabilir. Mevcut rezervasyonu bulunan yolcularımıza öncelik verilmektedir. Havalimanına yalnızca onaylanmış rezervasyonu olan yolcuların gelmesini önemle hatırlatırız. Yolcularımızın en güncel bilgiler için emirates.com’u ve resmi sosyal medya hesaplarımızı düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyoruz.” denildi.