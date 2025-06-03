Emirates, Şam seferlerine yeniden başlıyor

Emirates, ilk aşamada Pazartesi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç seferle şehirdeki uçuşlarına başlayacak. 2 Ağustos’tan itibaren Cumartesi günleri eklenecek ilave seferle birlikte uçuşlar haftada dört güne çıkarılacak.* Havayolu, 26 Ekim itibarıyla ise Şam uçuşlarını günlük olarak gerçekleştirmeye başlayacak.*

Emirates’in Şam seferleri, 302 koltuk kapasiteli Boeing 777-200LR tipi uçaklarla gerçekleştirilecek. EK 913 sefer sayılı uçuşun, Dubai’den saat 12.00’de kalkarak yerel saatle 14.10’da Şam Uluslararası Havalimanı’na ulaşması planlanıyor. Dönüş uçuşu EK 914 ise, Şam’dan saat 16.30’da kalkarak Dubai’ye yerel saatle 20.30’da varacak.**

Bu uçuşlar, yolculara Emirates’in yaklaşık 150 seyahat noktasından oluşan geniş uçuş ağına kolayca bağlantı imkânı sunarak yeni fırsatlar yaratacak. Aynı zamanda, BAE’nin ikili ilişkileri güçlendirme çabalarına ve Suriye’nin enerji, inşaat ve tarım gibi kilit sektörlerde yeniden yapılanma ve yabancı yatırım çekme hedeflerine destek sağlayacak.

Şam üzerinden seyahat eden Emirates yolcuları, havayolunun flydubai ile olan kod paylaşımı ortaklığından da faydalanabilecek. Bu ortaklık, uçuş takvimini tamamlayıcı nitelikte olacak ve Suriye’nin başkentine veya başkentinden seyahat eden yolculara daha fazla seçenek ve kolaylık sunacak.

Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Şeyh Ahmed bin Said El Maktoum, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Emirates olarak Şam uçuşlarımızı yeniden başlatmaktan ve Suriye’nin geleceğe yönelik yolculuğuna daha fazla seçenek ve bağlantı imkânı sunarak destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, ülkeye yönelik doğrudan yatırımlar için kritik ekonomik bağlantılar sağlarken, aynı zamanda yeni ticaret yolları ve global pazarlara erişim fırsatları da sunacak. Hava bağlantılarının yeniden tesis edilmesi; Amerika kıtası, Avrupa ve Körfez ülkelerine dağılmış geniş Suriye diasporası için de olumlu bir gelişme. Memleketlerine dönmek, kökleriyle yeniden bağlantı kurmak ve bilgi, beceri ve kaynakları ile Suriye’nin kalkınma sürecine katkı sunmak isteyen bu yolcular için önemli bir fırsat olacak.”

Şeyh Ahmed sözlerine şöyle devam etti: “Dubai ve Şam arasındaki bağlantının güçlendirilmesine verdikleri destekten ötürü Suriyeli yetkililere teşekkür ediyor ve düzenli olarak gerçekleştireceğimiz seferlerle Suriye’ye olan ulaşımı artırmak için sabırsızlanıyoruz.”

BAE ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 680 milyon ABD doları (2,5 milyar AED) seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre %23 oranında artış gösterdi¹. Yeni uçuşlar ise hayati öneme sahip ticari ilişkileri daha da canlandıracak. BAE'de yaşayan 350.000’i aşkın Suriyeli², girişimcilik faaliyetleri ve uzmanlıklarıyla ülkenin refahına önemli katkılarda bulunarak, BAE’nin canlı kültürel dokusunu daha da zenginleştirdi.

Şam’a gidiş-dönüş seferlerinde kullanılacak Boeing 777-200LR uçağında, 38 adet Business Class ve 264 adet Ekonomi Sınıfı koltuğu bulunuyor. Emirates’in Şam hattındaki Business Class kabini 2-2-2 oturma düzenine sahip olacak. Emirates ile Şam’a seyahat eden yolcular, Levanten mutfağından esinlenen özel lezzetler ve seçkin içecek çeşitleriyle eşsiz bir gökyüzü deneyiminin tadını çıkarabilecek. Yolcular ayrıca Emirates’in ödüllü uçak içi eğlence sistemi ice ile, 650'ye yakın Arapça içerik dahil olmak üzere film, TV şovları, müzik, podcast, oyun, sesli kitaplar ve daha fazlasını içeren 6.500’e varan özenle seçilmiş içerikle yolculuklarını keyifle geçirebilecek.

Emirates, 1988 yılında Şam’a uçuşlarına başladı ve 2012 yılında seferlerini durdurmadan önce Suriye’de gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 2,1 milyondan fazla yolcu taşıdı.

Havayolu şu anda Orta Doğu ve Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi Bölgesi’ndeki (GCC) ülkelerde 13 şehre uçuyor ve bölgeye haftalık toplam 191 seferle hizmet veriyor.