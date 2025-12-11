Emirates, World Travel Awards 2025’te beş kategoride dünyanın en iyisi oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Emirates, Bahreyn’de düzenlenen 32. World Travel Awards’da kazandığı beş yeni küresel ödülle 2025 yılını ödülle tamamladı.

Bu yıl aldığı 20’den fazla ödüle yenilerini ekleyen Emirates, bu son başarılarla dünyanın önde gelen havayolu markası konumunu pekiştirirken, çok ödüllü uçak içi eğlence sistemi ile First Class uçuş deneyimi ve First Class Lounge hizmetleri ile Emirates Skywards sadakat programı da uluslararası alanda yine en iyiler arasında gösterildi.

Emirates’in World Travel Award’da aldığı beş yeni ödül:

• Dünyanın Lider Havayolu Markası

• Dünyanın Lider Havayolu Uçak İçi Eğlence Sistemi

• Dünyanın Lider Havayolu Sadakat Programı Skywards

• Dünyanın Lider Havayolu – First Class

• Dünyanın Lider Havayolu Salonu – First Class 2025: Emirates First Class Lounge @Emirates Terminal 3, Dubai Uluslararası Havalimanı

Emirates ayrıca Forbes Travel Guide Verified Air Travel Awards 2025’te ‘En İyi Uluslararası Havayolu’, ‘En İyi Uluslararası First Class’ ve ‘En İyi Uluslararası Havayolu Lounge' ödüllerini aldı. The Times ve The Sunday Times Travel Awards 2025’te ise ‘En İyi Uzun Menzilli Havayolu’ seçildi.

Sir Tim Clark kısa süre önce Wings Club Foundation tarafından da 'Üstün Başarı Ödülü' ile onurlandırıldı.