Emirates, yeni nesil premium lounge konseptini dünya genelinde hayata geçiriyor

Emirates, yolcularına uçuş öncesinde sunduğu premium deneyimi yeni bir seviyeye taşıyacak yeni nesil lounge konseptini tanıttı. Bu yıl boyunca dünyanın önemli şehirlerinde kademeli olarak hayata geçirilecek yeni konsept, havayolunun yerde sunduğu müşteri deneyimine yaptığı yatırımların en yeni adımını oluşturuyor. Küresel dönüşüm kapsamında İstanbul'daki Emirates Lounge'un da ekim ayında yeni konseptiyle yolcularını ağırlamaya başlaması planlanıyor.

Emirates, yeni nesil lounge konsepti kapsamında her bir lounge'a 50 milyon AED'nin üzerinde yatırım yaparak küresel ağındaki premium hizmet standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyor. Yolcuların kullanımına açılan Münih ve Frankfurt lounge'larının ardından Manchester'daki yeni lounge'un temmuz ayında, Mauritius'un ise ağustos ayında hizmete girmesi planlanıyor. Dünya genelindeki Emirates Lounge'ları için referans niteliği taşıyan yeni tasarım; Emirates'in misafirperverlik, lüks ve inovasyonu bir araya getiren hizmet anlayışını daha da ileri seviyeye taşıyor.

Yeni konsept, Emirates'in en yeni kabin içi tasarım anlayışını havalimanı deneyimine taşıyor. Çağdaş mimari, özenle seçilmiş mobilyalar, entegre dijital teknolojiler, bulunduğu ülke ve şehirden ilham alan gastronomi seçenekleri, uzman barista ve içecek uzmanlarının hazırladığı özel içecekler ile wellness odaklı hizmetler, premium yolcular için uçuş öncesinde ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Çalışma, yemek, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına göre tasarlanan farklı alanlar ise premium havalimanı lounge deneyiminde yeni bir çıta oluşturuyor.

Emirates Başkan Yardımcısı ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Başkanı Adel Al Redha, yeni konseptle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Yeni nesil lounge konseptimize yaptığımız yatırım, Emirates'in yolculuğun her aşamasında kesintisiz ve premium bir deneyim sunma kararlılığını yansıtıyor. Bu yeni lounge'lar, Emirates'in simgesi haline gelen üstün misafirperverlik anlayışını, yenilikçiliği ve lüks tasarımı bir araya getirerek müşterilerimizin seyahat öncesinde dinlenebileceği, yemek yiyebileceği ve konfor içinde yolculuklarına hazırlanabileceği özel alanlar sunuyor. Bu konsepti küresel ağımız genelinde yaygınlaştırdıkça havalimanı lounge'ları için yeni bir standart belirleyecek ve premium hizmet anlayışımızı daha da güçlendireceğiz."

Emirates imzasını taşıyan yeni tasarım anlayışı

Emirates'in yenilenen kabin içi tasarımından ve Dubai'deki adeta amiral gemisi lounge'larından ilham alan konseptte 50'den fazla tasarım yeniliği bulunuyor. Dinlenme, çalışma, sosyalleşme ve yemek deneyimleri için oluşturulan farklı alanlar; zarif aydınlatmalar, balıksırtı desenli zeminler, mermer ve altın detayları ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal ağacı Ghaf'tan ilham alan aydınlatmalı dekoratif unsurlarla tamamlanıyor.

Seyahat esnasında verimlilik ve konfor bir arada

Yeni Emirates Lounge'lar, seyahat sırasında çalışmak veya bağlantıda kalmak isteyen yolcular için daha fazla özel alanın yanı sıra sosyal etkileşime uygun ortak kullanım alanları da sunuyor. İtalyan çevre dostu deri koltuklar, her koltukta bulunan kablosuz şarj üniteleri ile elektrik bağlantıları kesintisiz çalışmaya imkân sağlarken, yerel sanatçılar ile Emirlik kültürüne ayrılan özel sanat duvarı lounge'lara bulunduğu destinasyonun karakterini yansıtıyor. Emirates'in simgesi haline gelen Rolex dünya saatleri de bu alanların dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

Gastronomi deneyimi yeniden tasarlandı

Yeni lounge konseptinde yeme-içme alanları, şeflerin yemekleri misafirlerin önünde hazırladığı canlı gastronomi deneyimi etrafında yeniden tasarlandı. Uluslararası mutfaklardan seçkilerin yanı sıra bölgesel spesiyaller ve bulunduğu destinasyonun öne çıkan lezzetlerini buluşturan "Made In" bölümleri de menülerde yer alacak.

Canlı pişirme istasyonlarında sipariş üzerine hazırlanan yemekler sunulurken, sıcak ve soğuk açık büfeler gün boyunca sürekli yenilenecek. Özel ekmek fırınında hazırlanan el yapımı pizzalar, pide çeşitleri ve Dubai'den ilham alan manakeesh'ler de misafirlere taze olarak servis edilecek. Emirates'in özenle seçilmiş içecek seçenekleri sunulmaya devam ederken, yeni barista bar konsepti kapsamında içecek uzmanları tarafından yerel tatlardan ilham alan kokteyller, alkolsüz kokteyller, özel kahveler ve el yapımı çaylar hazırlanacak.

Dinlenme ve yenilenmeye odaklanan ayrıcalıklı deneyim

Misafirler, bergamot, narenciye, yasemin ve hafif odunsu notalardan oluşan Emirates'e özgü özel bir kokuyla karşılanırken, yerel bitkiler ve taze çiçek düzenlemeleri huzurlu atmosferi tamamlıyor. Yolculuk öncesinde yenilenmek isteyen misafirler ise spa konseptinden ilham alan duş alanları ve sürdürülebilir VOYA bakım ürünlerinden faydalanabiliyor. Kadın ve erkek misafirler için ayrı tasarlanan mescitlerde ibadetlerin konforlu ve özel bir ortamda gerçekleştirilebilmesi sağlanıyor.

Aktarmalı seyahat eden yolcular için hazırlanan Quiet Zone (Sessiz Dinlenme Alanı) ise konforlu koltuklar, yumuşak aydınlatma, battaniye, uyku maskesi ve kulak tıkacı gibi dinlenmeyi destekleyen olanaklarla sakin bir ortam sunuyor. Lounge'larda ayrıca özel toplantı odaları ile emzirme odaları da yer alıyor. Tüm Emirates Lounge'ları sessiz ortam konseptiyle hizmet vererek yolculara huzurlu bir seyahat öncesi deneyimi yaşatıyor.

Dünyanın dört bir yanında 42 Emirates Lounge

Emirates Lounge'lar; First Class ve Business Class yolcularının yanı sıra Emirates Skywards Platinum ve Gold üyelerine ücretsiz olarak sunuluyor. Premium Ekonomi ve Ekonomi sınıfında seyahat eden Platinum ve Gold üyeleri de bu ayrıcalıktan yararlanabiliyor. Dileyen yolcular ise ücret karşılığında lounge erişimi satın alabiliyor.

Emirates bugün Dubai'de 8, dünyanın farklı noktalarında ise 34 olmak üzere toplam 42 özel lounge işletiyor. Auckland'dan New York'a, Londra'dan İstanbul'a uzanan geniş lounge ağı, havayolunun premium seyahat anlayışını küresel ölçekte yolcularıyla buluşturmaya devam ediyor.